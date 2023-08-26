UAW表示，最終投票仍在計算，但目前數據顯示，包括底特律三大車廠通用、福特和Stellantis在內的將近15萬名會員，高達97％投票支持罷工。

罷工授權投票為程序步驟，授權工會發動罷工，但不保證最終會罷工。

UAW的新任主席費恩（Shawn Fain）表示：「工會會員顯然受夠了淪為月光族，而企業菁英和億萬富豪階級卻能夠數錢數到手軟。我們的目標不是罷工，而是為會員掙取到更好的合約。」

UAW代表14.6萬名三大車廠的美國時薪勞工，與資方展開效期4年的新勞工合約談判，現行合約將於9月14日到期。

UAW打算拿回前幾輪談判少拿的福利，並且至少加薪40％，比照三大車廠執行長過去4年的加薪幅度，這將是近期有記憶以來最大的薪資調幅。

費恩在寫給工會會員的信中表示，「UAW傳遞給底特律三大車廠的訊息很簡單：紀錄性的獲利代表紀錄性的合約。」

福特透過聲明表示，在汽車產業比以往更需要技能勞工的時刻，我們期盼與UAW合作，協商出有創造力的解決方案。通用表示，公司抱著誠意繼續與勞工協商。Stellantis則未能即時表示意見。