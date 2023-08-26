全新世代的美國男籃代表隊，26日終在世界盃男籃賽迎來首次考驗！儘管開賽一度落後10分，美國仍靠6人得分上雙的平均火力，終場99比72輕取紐西蘭，拿下今年世界盃預賽首勝，接下來28日晚上8點40分出戰希臘，這一戰將是美國在世界盃預賽的最大挑戰。

紐西蘭一開始就賞給美國14比4開局，不過美國也靠班凱羅帶領，打出15比2攻勢一舉超前，儘管紐西蘭次節試圖用三分球追分，不過美國仍慢慢擴大領先差距，上半場結束，美國45比36領先，愛德華茲半場進帳10分，里夫斯也拿8分、4助攻。

打到第三節，美國繼續靠著班凱羅、里夫斯、哈利伯頓等人火力擴大領先差距，前3節結束，美國76比58領先；美國末節幾乎都用替補在打，但這批替補球員也都是NBA球隊先發主力，當然還是可以維持住場上領先優勢，美國最後就以27分之差獲勝。

去年NBA狀元魔術前鋒班凱羅，全場投10中8，含三分球2投全進，攻下美國全隊最高21分，另有4籃板、4火鍋，灰狼前鋒愛德華茲14分、7籃板，灰熊前鋒傑倫傑克生與湖人後衛里夫斯各有12分，溜馬後衛哈利伯頓與尼克後衛布朗生各有10分。