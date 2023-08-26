日本政府24日起排放核廢水至太平洋，引發各界疑慮，國民黨醫委會也示警「恐破壞海洋生物鏈」。我駐日代表謝長廷語出驚人，竟在臉書發文指出，311地震後世人對放射性的議題有些敏感，但「其實微量的放射性元素反而對身體有益」，引來網友砲轟，「有沒有良心啊」、「單純說符合國際標準就好，講這X話？」

謝長廷26日在臉書發文，311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，「其實微量的放射性元素反而對身體有益」，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益。他也提到，有人建議舉辦一個北投石的健康文化跟科技展，增進交流和認識，27日將到玉川溫泉去參訪相關設施。

此言一出網友也相當震驚，留言回應說：「 麻煩你改一下文字或者重發。放射性元素對人體不可能有益，就算再微量。頂多是危害不高而已」、「何不把你的辦公室和住家搬到正在排放核污水的海邊。每天直播您海水浴的畫面」、「這種話都敢講，有沒有良心啊？？」「你要不要聽看看你現在到底在講什麼」「微量放射元素對身體有益，直接變浩克」。

相關新聞也被轉貼到網路論壇PTT上引發討論，網友也傻眼說，「你還是閉嘴吧」、「單純說符合國際標準就好，講這X話？」「真的是來模糊焦點」、「這論點堪比鴉片有益論」、「謝長廷很愛在後面放火燒民進黨欸」、「謹慎發言啦」。還有網友討論，「他說的是微量鐳，不是氚」、「那個鐳差不多是民俗療法」。

對於日本排放核廢水一事，謝長廷在22日發文說，「日本內閣府召集相關首長開會決定近日排放『核處理水』入海，基於對海洋環境和國民健康的關心，我們這幾年對這個問題一直保持密切關注切和追蹤。統計這三年來，台灣核能專業人士有10多次在線上參加日本東電公司等相關的報告跟說明，並三次由核能專家組成的團體到日本福島現地考察研析，基本上我們是跟著先進國家的作法和尊重IAEA（國際原子能總署）的專業判定，但今後仍持續密切搜集海洋變化的監測資料，以及追蹤排放是否符合IAEA的嚴格標準」。