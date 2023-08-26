真的讓人覺得很心疼！一名女大生家境困苦，不僅祖父母臥床，爸爸也是身障人士，她為了翻轉家裡的生活，利用課餘時間兼了三份工作，沒想到同學看到她的機車裝有「外送箱」，竟然直說很奇怪，怎麼樣也不願意上車，甚至還有人嘲笑她是「裝備仔」，女大生忍不住崩潰大哭，而她辛苦的身世曝光後，讓眾網友感到鼻酸，狂刷留言幫她加油打氣。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，自從上大學後，她每天早上都去早餐店打工，然後再去學校上課，沒課的時候會到學校附近的麵食館兼差，晚上如果還有空閒的時間，就會騎著機車四處跑外送。某天和同學約好做報告要外出參訪，她自告奮勇地說，「我有機車可以載一位」，結果同學打死也不要，最後才委婉地解釋，「坐在有外送箱上的機車很怪」。

原PO表示，過去曾因為機車加裝外送箱引發校友議論，這名同學或許是因為這樣感到丟臉，然而，原PO後來才從外系的同學口中得知，其他人私下在群組裡面討論她的機車和兼職，「不是特別謾罵，但的確是不舒服的字眼」。原來，她將安全帽、衣服、手機遮陽道具等身上的裝備全都換成有外送品牌的樣式，只為為了賺取外送品牌的廣告費，結果因此被同學譏笑是「裝備仔」，原PO難過地說：「我看到直接爆哭，我根本也不喜歡這樣」。

原PO直言，自己家裡其實非常窮困，身障的爸爸賣彩券維生、弟弟兼職外送，同時也有其她打工，阿公、阿嬤都臥床難以行動，「誰不希望好好地上學呢？」原PO說，她把空暇時間全拿來賺錢，壓榨到一點也不剩，只是希望能改善家裡的環境，「希望能不要這樣嘲笑我，我是女生啊，我也喜歡漂漂亮亮、乾乾凈凈的」。

貼文一出，引來超過4千名網友按讚關注，紛紛留言打氣，「努力賺錢已經贏過在家當廢物的啃老族了，問心無愧就好」、「你真的很棒，會這樣批評的人很幼稚，也不值得深交」、「誰說外送員很可憐，我朋友跑熊貓一個月，多跑一點就超過4萬多，我都羨慕了」、「努力生活的人非常值得尊重」、「真心疼妳，不偷不搶，靠自己的能力改變生活，非常棒」。