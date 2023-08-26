星岑姣好身材，稱為啦啦隊「娜美女孩」。（好勢媒體）

啦啦隊甜美女孩星岑（陳嘉玟）是個熱愛運動成痴的女孩，擁有姣好身材跟精湛舞蹈，還被稱為啦啦隊「娜美女孩」，在IG上擁有超過7.5萬的粉絲追蹤。近來在啦啦隊聚會中，跟大家聊到入行前的工作，星岑也大方說出過去工作，讓眾人驚呼：「哇賽！反差也太大。」

在當球隊啦啦隊之前，她曾在聯合醫院照顧精障者一段時間，這個工作職稱是「職場輔導員。」星岑表示起因是想要作息正常，這份工作是早九晚五，面試官希望有餐飲背景的人來學護理，覺得很符合自己，在朋友介紹之下就來應徵。

星岑透露，「職場輔導員」這份工作覺得最困難的就是要觀察所有學員們的行為有無異狀，而且要非常非常有耐心。因為每個人狀況都不同，像有些有強迫症會一直重複問一樣的事、說一樣的話，或一直打電話，在無視或沒注意到他們的異狀時，都可能導致他們發病，還會比原本更嚴重，所以我們的角色無比重要。

在這份工作中，她說印象最深刻的有兩個案：「第一個是有幻聽和人格分裂，她會一直自言自語，而且能發出兩種不同聲音，很像男女在對話一樣，在她世界裡，她討厭蕭薔，因為蕭薔是個很漂亮女生，所以就是一個壞人，她都跟護理師說我是蕭薔，所以那時候很怕她哪天攻擊我。」

而說到第二個案例星岑一下就紅了眼眶：「當時因為我身體狀況出了些狀況所以必須離職，這些學員們集體寫了卡片送我，希望我把身體養好再回去上班，雖然只是小小的卡片，但對我而言卻是無比窩心，他們真的很可愛，在我眼中我不認為他們是別人口中的神經病。」

直到現在，即使工作忙碌，只要有空下來的時間能安排，星岑都還是會回去看看大家，她認真得想告訴大家，：「我覺得他們並不可怕，反而很可愛也很窩心，可能我之前顧的是『日間留院』他們也是有分輕微中度重症，嚴重的在急性病房裡，那種會需要特別照護，但基本上我們生活中也不太會遇到，通常遇到的都是輕度中度，他們跟一般人沒什麼兩樣，就是不太能承受壓力，更需要大家多陪伴多關懷。」

現在的星岑有跟過去不同的舞台，她不只熱愛跳舞，也熱愛籃球，更是超級運動狂人，平均一周至少5天都是早上6點起床運動。而且她說自己從小就想加入女籃，沒有女籃就加入了躲避球隊、巧固球隊，想從事更多運動圈相關的工作，努力突破想往運動主持這塊發展，希望有機會能參與《全明星運動會》。