社群媒體抖音本週二（22）流傳了一支影片吸引了百萬人次觀賞，畫面十分震撼，眼看一名身著藍色上衣的女士毫不畏懼，直接飛撲跳入充斥著短吻鱷的水池，就看她十分激烈的在水裡作動，不出一會她從中拖出了一隻短吻鱷，拉到岸上。不僅讓旁觀者、網友目瞪口呆，連水池中的一隻短吻鱷也嚇呆了。

#gator #alligators #survivor ♬ Alligator - Spinus @achuchutrain Gatorfest is all about catching gators as fast as we can, so we can measure them, medicate them if needed and then get them back in the water as quickly as possible. The gators can occasionally get into fights and can sustain injuries that could become infected, entering their bloodstream and sometimes killing them. So, as a team, we need to make sure we are medicating the gators' injuries before they become life-threatening. #alligator

據影片上傳者表示，這個活動叫做「短吻鱷節」（Gatorfest）是美國德州已經舉辦多年的活動，活動中的一個項目是「盡快捕捉鱷魚」，目的為了可以對牠們進行體型測量，在必要時對牠們進行藥物治療，然後儘快將牠們放回水中。

鱷魚偶爾會打架，受傷後可能傷口可能會被感染，病媒進入血液後，有時甚至會導致牠們喪命。因此，這一個比賽項目，就是為了比賽每一個團隊，需要確保在鱷魚危及生命之前對它們進行治療。

不過，影片仍然看起來非常刺激。網友@spy_ro_ro表示：「你身後的鱷魚和我一樣震驚。超猛！」另一名網友@jeanne_pickle讚嘆：「我從來沒有見過鱷魚看起來如此困惑。」有一名網友@sirrah8則回應她：「牠之所以困惑，是因為牠才應該是追逐獵物的那一個」