加拿大一名廚師涉嫌在網路販售致命毒物，並以包裹寄發給40國協助他人輕生。

英國執法單位24日表示，已立案調查加拿大多個販售協助輕生藥物的網站，涉及英國88名死者。這些網站與一名加拿大廚師有關，此人被控透過網站售出多達1200個裝有毒藥或其他致命物品的包裹、寄往40國，英國掌握的顧客名單已達272人。美國、義大利、澳洲等多國也已開始調查此事。

英國《每日郵報》26日報導，加拿大安大略省57歲男子肯尼斯羅（Kenneth Law）今年5月就逮，被控兩項罪名，包括提供自殺諮詢、協助自殺。協助自殺在英國與加拿大均屬違法，最高刑期都是14年。

英國警方在全國追蹤幾百名買家一一訪查後統計，在2023年4月之前的2年之間，英國有272人曾向與肯尼斯有關的網站下單，其中88人死亡。英國國家打擊犯罪局（National Crime Agency，NCA）說明，目前無法確認包裹內的物品是否直接導致這88人死亡。

#TheLegalSAInternational



The case of Kenneth Law, the man accused of illegally facilitating suicide continues as 88 people are confirmed dead in the UK after buying a poisonous substance shipped from Ontario, Canada.



The UK's National Crimes Agency is investigating criminal… pic.twitter.com/lDTNHE3xSJ — The Legal SA (@TheLegalSA) August 25, 2023

肯尼斯原職航太工程師，後來改行當廚師。英國《泰晤士報》（The Times）經過調查報導，揭露肯尼斯向英國、美國、澳洲、些蘭、義大利等40國寄了多達1200個包裹協助他人自殺。包裹內有個別包裝的粉末，混合之後會成為致命毒藥，據稱還附了自殺說明書。受害者包括青少年，也有20多歲到30多歲的年輕人。光澳洲已知至少有10件包裹寄出，與好幾人的死亡事件有關。

肯尼斯向《泰晤士報》臥底記者透露，見識到母親承受中風之苦以後，他開始出售毒藥，「我們活在文明社會，觀念卻不夠先進，未能以開放的態度看待死亡，我期許自己的心態更透徹開明一些」。

肯尼斯還說，顧客之中「很多、很多、很多」在2年內死去。此後英國執法當局就盯上了他。《泰晤士報》指，肯尼斯宣稱自己寄了成千上百個包裹到幾十個國家給「好幾百人」，甚至吹噓有些買家說他經手的是「上帝的工作」（God's work）。

"Canadian chef Kenneth Law faces global scrutiny for allegedly distributing lethal substances online. Arrested in Ontario, Law sold 1,200 packages to 40 countries through disguised websites, prompting investigations worldwide. UK's National Crime Agency examines 88 deaths linked… pic.twitter.com/tZmu7tLjfb — Iris (@Iris_i_Life) August 26, 2023

肯尼斯口中「很多」已經死亡的顧客之一是美國密西根州17歲少年安東尼（Anthony Jones）。紐約執業律師葛柏格（Carrie Goldberg）向加拿大CTV新聞台多倫多分台表示，事發當天凌晨3點，安東尼衝進母親臥室慘叫，拜託她幫忙找急救人員上門。《泰晤士報》調查得知，安東尼服用買來的藥物後大叫「我想活命」，最終回天乏術。

英格蘭伯克郡（Berkshire）居民湯姆（Tom Parfett）據報也是肯尼斯包裹收件人之一，死時才22歲。他的父親告訴《泰晤士報》，兒子收到一把子彈上膛的槍：「假如不是因為這種事，我想我兒子還活得好好的。」

肯尼斯本周五（25日）在安大略省賓頓市（Brampton）短暫出庭，下次庭訊日期是9月8日。他經營的網站均已由網域業者關閉。英國法律規定，零售商若認為販售的物品可能造成傷害，必須向執法單位通報。

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