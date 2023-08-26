英國執法單位24日表示，已立案調查加拿大多個販售協助輕生藥物的網站，涉及英國88名死者。這些網站與一名加拿大廚師有關，此人被控透過網站售出多達1200個裝有毒藥或其他致命物品的包裹、寄往40國，英國掌握的顧客名單已達272人。美國、義大利、澳洲等多國也已開始調查此事。
英國《每日郵報》26日報導，加拿大安大略省57歲男子肯尼斯羅（Kenneth Law）今年5月就逮，被控兩項罪名，包括提供自殺諮詢、協助自殺。協助自殺在英國與加拿大均屬違法，最高刑期都是14年。
英國警方在全國追蹤幾百名買家一一訪查後統計，在2023年4月之前的2年之間，英國有272人曾向與肯尼斯有關的網站下單，其中88人死亡。英國國家打擊犯罪局（National Crime Agency，NCA）說明，目前無法確認包裹內的物品是否直接導致這88人死亡。
肯尼斯原職航太工程師，後來改行當廚師。英國《泰晤士報》（The Times）經過調查報導，揭露肯尼斯向英國、美國、澳洲、些蘭、義大利等40國寄了多達1200個包裹協助他人自殺。包裹內有個別包裝的粉末，混合之後會成為致命毒藥，據稱還附了自殺說明書。受害者包括青少年，也有20多歲到30多歲的年輕人。光澳洲已知至少有10件包裹寄出，與好幾人的死亡事件有關。
肯尼斯向《泰晤士報》臥底記者透露，見識到母親承受中風之苦以後，他開始出售毒藥，「我們活在文明社會，觀念卻不夠先進，未能以開放的態度看待死亡，我期許自己的心態更透徹開明一些」。
肯尼斯還說，顧客之中「很多、很多、很多」在2年內死去。此後英國執法當局就盯上了他。《泰晤士報》指，肯尼斯宣稱自己寄了成千上百個包裹到幾十個國家給「好幾百人」，甚至吹噓有些買家說他經手的是「上帝的工作」（God's work）。
肯尼斯口中「很多」已經死亡的顧客之一是美國密西根州17歲少年安東尼（Anthony Jones）。紐約執業律師葛柏格（Carrie Goldberg）向加拿大CTV新聞台多倫多分台表示，事發當天凌晨3點，安東尼衝進母親臥室慘叫，拜託她幫忙找急救人員上門。《泰晤士報》調查得知，安東尼服用買來的藥物後大叫「我想活命」，最終回天乏術。
英格蘭伯克郡（Berkshire）居民湯姆（Tom Parfett）據報也是肯尼斯包裹收件人之一，死時才22歲。他的父親告訴《泰晤士報》，兒子收到一把子彈上膛的槍：「假如不是因為這種事，我想我兒子還活得好好的。」
肯尼斯本周五（25日）在安大略省賓頓市（Brampton）短暫出庭，下次庭訊日期是9月8日。他經營的網站均已由網域業者關閉。英國法律規定，零售商若認為販售的物品可能造成傷害，必須向執法單位通報。
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