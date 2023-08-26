民眾黨雲林黨部近日遭指控與黑道掛鉤，內部人員涉嫌暴力討債、強盜恐嚇、放高利貸等。立委邱顯智26日在臉書發文表示，民眾黨雲林黨部執行長王新堯的小弟設放高利貸跟暴力討債，年利率超過500％，「吃到連骨頭都不剩」。

邱顯智說，2015年3、4月間，走投無路的A急需用錢，跟楊男陸續借了8萬元，一個月要繳的利息將近4萬元，換算成年利率，超過500％。

邱顯智說，想當然爾，A繳不出利息。過沒幾個月，又累積了十幾萬的負債，A先是找上了他的朋友李男，借了帳戶，隨後帳戶被詐騙集團收走，A又找了他的朋友黃男，陸續借了20萬元，最後還不出來，被判詐欺罪。

邱顯智表示，幾個月後，楊男約A在檳榔攤碰面。一到檳榔攤，楊男就把A押下來，要求A馬上打電話向友人借款。楊男派出小弟監視A去取款，確認A真的借到錢拿回來，才放了A。

邱顯智說，不知道A後來怎麼了，只知道楊男手上的受害者，從A到Z可能都標記不完，名為債務處理，實則把人吃到連骨頭都不剩，這就是楊男放高利貸的日常。

邱顯智指出，「他(楊男)是王新堯的小弟，經常替王新堯事務所的債務協商委託打廣告，王新堯是民眾黨雲林黨部的執行長，沒有律師執照，卻開法律事務所處理債務。」

邱表示，債務協商委託也好，要說成財政紀律我也沒意見，大家都知道是怎麼一回事，都不會改變事情的本質，要繼續瞎說護航這些爛事之前，不妨再看一次A的故事。

民眾黨黨主席、總統參選人柯文哲26 日針對染黑指控回應，民眾黨對黨公職跟參選人都有檢核表，所以沒問題、都有符合標準，但黨公職平時接觸的人就要再調查，會請祕書長針對這些事情再研議，「但也不要把全天下的事情跟我們牽扯上」。