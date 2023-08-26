提到可可，很多人都會直接想到食用後會讓心情變好，事實上，它還擁有許多意想不到的健康好處。對此，營養師廖欣儀分享，可可有各種豐富的多酚類與礦物質，能對人體帶來正面影響，包括放鬆心情、提神醒腦、抗氧化、保護心血管及舒緩經痛。不過，她也提醒，選擇少糖配方的可可，才能更健康的獲取營養益處。

廖欣儀在粉專「欣儀的營養聊天室」發文說明可可的好處。她表示，可可有各種豐富的多酚類與礦物質，如兒茶素、類黃酮、鐵、鎂、錳、酮等，女性生理期時適度攝取可可，不僅能使心情愉悅、有助解饞，還可促進血清素分泌，減輕經痛情況。

廖欣儀更進一步提到，可可中的類黃酮有抗氧化劑作用，包括舒緩血壓、改善血管內皮功能，能減少血栓、氧化和發炎反應，來維持心血管的健康。

然而，廖欣儀提到，雖然可可富含健康成份，但純可可帶有苦味，往往會添加糖來增加口感，使熱量提高，因此建議選擇少糖配方，才能更健康的攝取其營養。

家醫科醫師李思賢先前指出，可可為巧克力中最重要的成份，根據研究顯示，較常食用巧克力者，會有比較好的記憶力和退化較慢的心智，堪稱天然的保健品。

而若想健康的吃巧克力，李思賢表示，可可濃度要在85％以上，且添加糖越少越好，每100公克含糖量14克以下為佳；此外，不含任何乳製品，無添加任何香料和調味，以及沒經過鹼化或是荷蘭加工。