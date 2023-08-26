香港經濟日報引述管濤指出，如果大陸經濟恢復得好，市場信心得到提振，人民幣匯率是一個中樞偏上的震蕩行情，如果恢復不及預期，人民幣匯率可能還會有調整的壓力。

管濤強調，猜不准是必然，雙向波動是常態，還是要以風險中性的態度對待匯率的漲跌。

談及經濟形勢，管濤表示，中國外部環境變得更加複雜嚴峻。一方面，由於自身經濟的原因，美國聯準會的緊縮還在延續，對世界經濟、國際金融的影響還在進一步顯現。另一方面，地緣政治因素的影響也令國際貿易和投資放緩。