香港經濟日報引述管濤指出，如果大陸經濟恢復得好，市場信心得到提振，人民幣匯率是一個中樞偏上的震蕩行情，如果恢復不及預期，人民幣匯率可能還會有調整的壓力。
管濤強調，猜不准是必然，雙向波動是常態，還是要以風險中性的態度對待匯率的漲跌。
談及經濟形勢，管濤表示，中國外部環境變得更加複雜嚴峻。一方面，由於自身經濟的原因，美國聯準會的緊縮還在延續，對世界經濟、國際金融的影響還在進一步顯現。另一方面，地緣政治因素的影響也令國際貿易和投資放緩。
2023年亞布力論壇夏季高峰會於8月24日至27日在深圳召開，中銀證券全球首席經濟學家管濤在會上表示，年內人民幣匯率將是寬幅震盪行情，偏強還是偏弱，最根本取決於大陸經濟恢復的情況。
香港經濟日報引述管濤指出，如果大陸經濟恢復得好，市場信心得到提振，人民幣匯率是一個中樞偏上的震蕩行情，如果恢復不及預期，人民幣匯率可能還會有調整的壓力。
管濤強調，猜不准是必然，雙向波動是常態，還是要以風險中性的態度對待匯率的漲跌。
談及經濟形勢，管濤表示，中國外部環境變得更加複雜嚴峻。一方面，由於自身經濟的原因，美國聯準會的緊縮還在延續，對世界經濟、國際金融的影響還在進一步顯現。另一方面，地緣政治因素的影響也令國際貿易和投資放緩。
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