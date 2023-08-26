曾男駕駛大貨車急煞，導致車上H型鋼梁往前衝，造成6車追撞事故，其中保時捷遭「泰山壓頂」，所幸車主輕傷無礙。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

曾男駕駛大貨車急煞，導致車上H型鋼梁往前衝，造成6車追撞事故，其中保時捷遭「泰山壓頂」，所幸車主輕傷無礙。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

曾男駕駛大貨車急煞，導致車上H型鋼梁往前衝，造成6車追撞事故，其中保時捷遭「泰山壓頂」，所幸車主輕傷無礙。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

曾男駕駛大貨車急煞，導致車上H型鋼梁往前衝，造成6車追撞事故，其中保時捷遭「泰山壓頂」，所幸車主輕傷無礙。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

曾男駕駛大貨車急煞，導致車上H型鋼梁往前衝，造成6車追撞事故，其中保時捷遭「泰山壓頂」，所幸車主輕傷無礙。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

曾男駕駛大貨車急煞，導致車上H型鋼梁往前衝，造成6車追撞事故，其中保時捷遭「泰山壓頂」，所幸車主輕傷無礙。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

曾姓男子駕駛大貨車，今傍晚行經國道2號大竹交流道出口路段時，疑似未保持安全距離急煞追撞前車，不但造成6車追撞事故，車上裝載的H型鋼梁還往前衝，壓壞2台保時捷，其中一台更是不偏不倚從車頂正中間被壓毀，幸運的是，車主劉姓駕駛僅輕傷無大礙，民眾見狀直讚保時捷「好猛」，連數噸鋼柱都擋得住，6車駕駛皆無酒駕，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。曾男除將面對貨物脫落最高1.8萬的罰單，還有名車的賠償。

22歲的曾姓男子駕駛自大貨車，26日17時28分行經國道2號西向6公里大竹交流道出口路段，前方車流回堵，曾男疑似未保持安全距離急煞追撞前車，車上裝載H型鋼梁因捆紮未牢固，當場脫落往前衝波及前車，前方第一台特斯拉倖免，但再前面的保時捷卻遭「泰山壓頂」，強勁力道甚至波及再前面的保時捷，導致車尾凹陷毀損，總計造成6台車事故。

其中遭「泰山壓頂」的劉姓駕駛輕傷無大礙，網友見狀直讚保時捷好猛，在高速公路上連H鋼都擋得住，要是中樂透一定第一個買保時捷。

警方到場對6台車駕駛人酒測，都未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。國道警方指出，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

另外，曾男未依規定捆紮牢固致掉落，違反道路交通管理處罰條例，可處3000元以上1.8萬元以下罰鍰，警方依法製單。

國道警方呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開？危險警示燈警示後車，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。