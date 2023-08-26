今（26）日晚間21時許，高雄高楠公路發生一起火警。（翻攝畫面）

今（26）日晚間21時許，高雄高楠公路發生一起火警。（翻攝畫面）

今（26）日晚間21時許，高雄高楠公路發生一起火警，一棟透天厝冒出火舌，民眾聽到怪異聲響前往察看，現場已有民眾拿起滅火器協助滅火，但火勢猛烈，消防局獲報，派出人車前往搶救。

警消表示，高雄市楠梓區高楠公路一棟透天建築物於今(26)日21時許發生火警，消防局獲報後立即出動21車43人前往搶救，消防人員到場立即佈署水線搶救，火勢迅速於15分鐘內撲滅，並救出6名民眾(4男2女、均約50歲，意識清楚)，其中1名女性(56歲)手部些微紅腫，由救護人員處置後送醫，其餘均無受傷不須就醫。現場係2樓透天3樓加蓋鐵皮建物，燃燒1樓雜物及門口攤位，火災原因刻正調查中。

消防人員於現場搶救行動告一段落後，向周邊住戶防火宣導。消防局呼籲市民朋友，近來連日豪雨，應特別注意用火及用電安全，移除家中無用的雜物，以避免火災發生、減緩火勢擴大，家中每個房間安裝住宅用火災警報器，可預警火災發生，儘早實施火災應變措施，爭取避難逃生時間，有效降低市民朋友的生命財產損失。