駐日大使謝長廷今(26)日在臉書發文提到：「311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉。」核能學者直言，外交官是有說謊執照的人，而謝長廷在福島核電廠排出核汙水的敏感時刻突然說出這番話，不得不讓人懷疑，有刻意護航日本含氚廢水排放的意圖，「他是不是見鬼說了人話，相信民眾心中自有一把尺！」

清華大學核工所特聘教授李敏表示，在保健物理學的領域，確實有一些論證提過微量輻射對於人體有益，原因是可以增加人體對微量輻射的抵抗力，但他的論點還是一樣，所言都必須屬於科學事實。

李敏提到，對於一個國家排放放射性物質到海裡面去，引起其他國家的抗議，這是國際政治的角力，而國際政治角力講的是藝術，不是科學，因為政治本身就是藝術，目的是要用機會獲得最大利益。

李敏說，以此而言，台灣在這件事情上，發揮「逢日必溫良恭儉讓的態度」來面對，而外交官是有說謊執照的人，他可以為了國家利益，見人說人話，見鬼說鬼話，謝長廷身為駐日大使，則是延續蔡政府此般立場，「他是不是見鬼說了人話，相信民眾心中自有一把尺！」

清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸認為，謝長廷在此敏感時刻突然說出這話，不得不讓人懷疑有刻意護航日本含氚廢水排放的意圖。

葉宗洸指出，根據國際原子能總署針對含氚廢水的平行分析結果，氚以外的其他62個放射性核種經ALPS過濾後，放射性活度均已遠低於排放限值，無法被過濾的氚經稀釋後，每公升水中的活度已控制在1500貝克以下，此時再外釋至大海，其實並不會有汙染的疑慮。

葉宗洸說，關鍵是，先前經總署分析的處理水，是否真與現在排放的含氚廢水一致。為了讓民眾安心，我政府應強力要求日本政府同意我方至廢水排放點進行海水取樣，然後攜回分析，以確認是否真無其他放射性核種，國人才能安心。謝長廷該代表國人跟日方積極斡旋此事，而不是反過頭來充當「助日」代表，出言護航。