到底要繳學生會費嗎？國立暨南國際大學日前被爆出鉅款遺失，於新舊幹部交接時發現帳戶金額對不上，竟有約60多萬不翼而飛。經過調查才知，前會長稱其為辦理多項活動、公務，將現金取出後卻意外消失，這也引起學生們的不安，讓不少人直言不願意再繳納學生會費，而目前該案件正交由司法調查中。

據暨大學生會現任會長王宸浩敘述，6月20日學生會新幹部與方姓前會長進行交接，卻發現學生會帳戶少了60多萬元。後來，方姓前會長解釋，他為了辦理演唱會、學生會費退費等事務，將現金領出後存放於學生會辦公室帶鎖鐵櫃，而因應交接事宜，他於6月19日傍晚再次取出欲將其存回帳戶，卻發現郵局已打烊，便將先放在機車車廂內，待隔日再動身去存錢。沒想到的是，翌日現金卻已經消失。

方姓前會長稱，在事發當時他就立刻至埔里分局報案，也通知了校方及現任學生會成員們。對此，暨大校方於7月4日召開了協調會，現任學生會幹部要求涉事的方姓前會長賠償損失，而其父母也並未反對，但方姓前會長則認為司法調查會證明他的清白，該次協調便不歡而散。

這件事於網路上引起了學生們的強烈不信任，紛紛批評學生會財務管理不當，認為涉事人員道歉態度不佳，更有人開始討論起繳交學生會費究竟是否有意義。而根據《壹蘋新聞網》的採訪，方姓前會長表示會等待調查結果，若仍無法順利解決，他會與校方討論後續處理，並負起保管責任，也對於引起校內學生不安一事感到抱歉。

目前該案已進入司法調查程序，會由埔里分局偵查隊來偵辦，而暨大校方則表示，將會提供現任學生會及方姓前會長必要的法律協助，尊重學生高度自治組織，並等待最終的調查結果。

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