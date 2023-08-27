買了網紅狂推的行動電源卻爆炸，只是充電就起火的意外也讓許多人相當害怕，擔心即使有安全認證也會有風險。對此，台電便提醒民眾，無論是3C電器、行動電源、手機等等，應避免在睡覺或外出時繼續充電，並建議遵循充電的「3不3要」法則，以保護自己的用電安全。

台電在25日下午於臉書粉專「台電電力粉絲團」發文分享，表示最近又有民眾在睡夢中被行動電源炸傷，提醒大家勿於睡覺或外出時繼續充電，並記得要直接拔除電源，是由於電器在充電時仍需留意，萬一有任何情況才能夠即時發現處理。。

對於網友們的疑慮，台電指出，手機、行動電源、平板、充電式電器等，大多是採用鋰離子電池或鋰聚合物電池，即使沒充飽也可以先拔電源，並不會影響電池的壽命。

對此，台電也祭出了充電時應注意的「3不3要」法則，能夠讓用電的時刻更加安全。其中，「3不」包括不要在無人看管或睡覺時充電、不要在易燃物旁充電、不要在潮濕或高溫處充電；而「3要」則為要依說明書指示充電、充電線老舊破損要更換（最好使用原廠充電線）、有異常情況要立即拔電源（如電池膨脹或異味等）。

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