大陸女星萬茜曾以電影《軍中樂園》奪下金馬最佳女配角，還與張孝全傳出緋聞在台打開知名度，其實她已經出道將近20年，但剛出道沒多久就被導演相中追求，拒絕後遭到冷凍16年，直到與男神胡歌合作1部戲才得到翻紅機會。

萬茜從小的夢想是當一名演員，為了能進入娛樂圈，靠著自己的努力考上海戲劇學院。在求學過程中，憑著自己的優秀成績和美貌，很快就被經紀公司看上並和她簽約，接到了演出機會。後來有一位導演從她的作品看到了萬茜的亮點，同時對她展開追求，但個性直率的萬茜不留情面地拒絕了這位導演，以至於後來她的資源都被截胡，被冷藏將近16年。

所幸的是，後來萬茜終於等來了「翻身的機會」，她和胡歌合作的《獵場》讓她一炮而紅，人們開始認識到她精湛的演技，而2017年起萬茜實力開始被看見，更以電影《軍中樂園》搶下金馬獎最佳女配角，受到不少觀眾喜愛。

事實上，她曾受訪表示不論出演女主角還是女配角她很願意嘗試，「也希望自己的演員盲盒開得更漂亮。」在2020年，萬茜曾參加陸綜《乘風破浪》，這個節目被她視為一項挑戰，更積極表示：「上浪姐這件事和演員不衝突，但最終還是會把演員放在首位。」