十年磨一劍，鑽石生技將成為國內首家掛牌上市的創投公司，由於鑽石認列營收是依據所投資公司的評價，投資人該如何看待鑽石的營運模式？

「我希望鑽石生技能成為『核能電廠』，培育更多獨角獸。」鑽石生技董事長路孔明一語道破自己的期許。

創投這個產業，一向被認為披著一層神祕面紗，如今創立10年的鑽石生技將在9月下旬掛牌，成為第一家上市掛牌的創投公司，不但在資本市場掀起漣漪，投資人面對這個掛牌的新產業，也有不少疑問。

聚集金融大咖 撐腰生技研發

談起當年進入生技領域，路孔明形容自己是踏入叢林的兔子，一開始沒想到做新藥，只是有感於生技產業的高附加價值相當迷人，「無意中走進去，才發現創新是要付出相當代價的，這才體會到代誌大條了！」

1997年進入生技領域，路孔明隨後創立中天生技，「原本我自認是有足夠的現金，才敢去做這件事；但是到了二○○四年，發現什麼產品都上不了市、所有認證都沒有通過，所有都是時間、時間、時間⋯⋯，這個行業就是需要時間。」

在錢就要燒完的前一刻，中天旗下保健品終於通過認證，也開始創造營收，「老天爺不要滅掉你的時候，就開了一扇窗。」2006年中天上櫃，隔年《生技新藥發展產業條例》通過，產業雨露均霑；他形容這是「死裡逃生」，度過了最困難的一關。

這件事帶給路孔明很大的影響。「我從前做生意是無畏無懼的，我從來沒有怕過；但後來我都會保留足夠的現金，現金流是一間公司能夠長久讓員工安定的保證，非常重要。」

也因為對生技產業需要長期扶植的親身體悟，不同於近年來不少新設創投設有7至10年的投資期限，2013年由中天生技集團發起，結合富邦金控、台新金控及潤泰集團成立的鑽石生技，公司章程第一條就強調「以永續經營為宗旨」。

「研發創新，講好聽是科學，講難聽是在搏命⋯⋯。研發動輒需要10年以上啊！誰願意投資10年才收成？金控、壽險業滿手是錢，但原本它們不敢投，因為投下去九死一生。他們有錢、我有專業，就這樣創辦了鑽石生技，專門投最高風險的早期投資。」

至於被投資的那端，路孔明強調，經營事業不是科學家的專長，鑽石與中天在經營管理、財務、稽核、資訊、法務、專利與制度等，有豐富專業的經驗與人才，可以無條件幫忙。「小到取公司名字，大到擔任董事長或總經理，很多人脈、SOP都給他們，讓他們可以專心研發，不要再跌跌撞撞，所以速度非常快，5年左右進入資本市場。」

鑽石表示，10年來公司原始股東投報率已達17倍，也支持6所大學及研究機構，衍生出7家生技新創企業，創造了合一與醣基兩家市值超過3百億元的生技新藥公司。至於在各項投資實現獲利的時間選擇上，路孔明打趣地說：「不要只賺一個饅頭。」他表示，鑽石投資的成本低，站在一個有利的地位，就像一個小孩好不容易長出來，不可能在他念小學時就分手，「但當peak（高峰）出現時，就會伺機回收。」

路孔明自評鑽石的優勢，最大的關鍵是從生技研發者的角色來看投資案，而不是從財務角度看。「只看財務報表，那是霧裡看花，我們就是新藥研發者，看很多細節，這個實驗成功、那個實驗失敗，各自代表什麼意義？每個實驗都是價值判斷，而不是表面上考了幾分。」

目前鑽石投資的案子中，比較成熟的是新藥與細胞治療的合一、醣基、欣耀與永笙，路孔明說，鑽石不是ETF股票組合，而是十年磨一劍，當初投資的案子，現在陸續進入收成期，目前持續觀察合一、醣基與欣耀後續的幾個重要里程碑。