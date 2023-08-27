IP大黑馬 智原找到靠山了！(圖/先探投資週刊提供)

ARM近期進入美股ＩＰＯ上市程序，有望成為今年美國資本市場最大的亮點，台積電、智原更被欽點為運算平台的合作夥伴，對ARM的重要程度不言而喻。

英國半導體設計大廠安謀（ARM）計畫九月初到美國ＩＰＯ，擁有實質控制權的母公司日本軟銀近日正式遞交上市申請計畫文件給美國那斯達克證券交易所，並打算以「ARM」作為股票交易代碼。

美科技股今年最大ＩＰＯ

三年前，ＧＰＵ大廠Nvidia曾試圖以四○○億美元的價格收購ARM，不過在競爭者反對和美、英政府等主管機關的阻撓下以取消交易告終，併購案破局後ARM今年轉向赴美ＩＰＯ為目標，預計募資八○～一○○億美元的資金，而此案亦也可能是美國科技股今年最大ＩＰＯ，若順利上市，市值可能上看六○○億至七○○億美元。

這家ＩＰ矽智財的全球龍頭，不僅在智慧手機核心晶片中，位居壟斷地位，公司更透露，全球約有七○％人口使用ARM架構的產品，手機晶片的市占率高達九九％，蘋果、高通、聯發科、三星等均為主要客戶，同時ARM架構的ＣＰＵ也開始在ＰＣ、雲端運算市場累積聲勢。

最大客戶的蘋果，自行設計的M1/M2系列晶片採用ARM架構，帶領ARM在ＰＣ市場走出了一個新高度，更成為X86架構另一個可敬的對手，據研調機構Counterpoint Research預測，ARM架構為基礎的SoC，將在筆電市場逐步取得更高的市占率，目前X86約占六八％、超微占十六．八％、ARM約占十五％，二○二七年ARM出貨市占率可望成長至二五．三％，英特爾、超微占比則會進一步下滑。

此外，谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）等重量級ＣＳＰ雲端服務供應商的自研晶片，也有不少採用ARM技術架構，目前在全球伺服器市場的出貨量市占已達十％。

世芯衝上股王寶座

回到台股市場來看，ＩＰ設計服務業者今年在各國企業加大ＡＩ投資力道的帶動下，股價水漲船高，包括創意、世芯ＫＹ七月都衝上二千元，而力旺、M31等今年以來也有二八％和一二○％以上的漲幅，雖然短線上創意從高點二○一五元回落已近四○％，而世芯近日卻因為上修全年營收展望，從八億美元一口氣升到九～九．五億美元，加上外資不斷上調目標價，最看好者甚至目標價來到二七○○元，二十二日股價正式以二三八○元，擠下ＢＭＣ大廠信驊，正式成為新任股王。

人工智慧這場軍備競賽開打，如何掌握更強的運算力，符合多場景的運用，是未來勝出的關鍵，ＡＩ晶片大致可分為CPU、GPU、FPGA和ASIC；其中ASIC（特殊應用ＩＣ）因比GPU、FPGA有更高的客製化程度，以ASIC架構為基礎設計而成的晶片甚至能取代CPU/GPU部分功能，而被廣泛用於大型資料中心，TrendForce研究顯示，ＡＩ晶片市場規模二六年比重CPU、GPU和ASIC將達三三％、三四％和二六％，ASIC將是其中成長最為快速的市場。

創意與世芯是全球少數能提供先進製程設計服務的公司；世芯在今年領先完成三奈米N3E製程AI/HPC測試晶片設計定案，為今、明兩年營收及獲利續創新高打下穩固基礎，今年受惠美系ＣＳＰ客戶強勁的AI ASIC訂單，下半年還有中國車用客戶新案加入，挹注委託設計（ＮＲＥ）營收，不只因為客戶囊括一線大咖確定有台積電產能支援，ＡＩ和車用新接訂單不斷開出下，明年展望也將優於原估的年增二○％成長，因此才如此受內外資法人大力追捧。（全文未完）

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