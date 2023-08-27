下半年刀口上選股。(圖/先探投資週刊提供)

台股退守半年線後反彈，AI供應鏈、網通股及軍工股相對較強，台幣貶值壓力大，對網通及下游系統廠商較有利；內需股獲利仍有看點。輝達公布財報後，電子股走勢將分明；軍工航太業績在政府軍費創新高下，業績有保障，股價仍具盤堅機會。

國際股匯市目前面臨兩大重要變數：一是聯準會（Fed）主席鮑威爾二十五日在傑克森洞央行年會發表談話，足以決定美國公債殖利率是否持續上揚，以及今年升息或是明年何時降息。再來就是先前引領今年ＡＩ熱潮的輝達台北時間二十四日清晨發布財報，但蘋果、微軟、特斯拉、超微等線型已走弱跌破季線後，更具參考！

當然最重要的是中國經濟狀況，恆大在美國宣布破產；而中國在香港掛牌的地產股SOHO最新財報顯示，未償付的稅金和滯納金可能導致交叉違約的借款本金為四二．三億元，利息為約一千萬元。在碧桂園、中融資產管理公司陸續違約或出事下，又多了一家，看來地產公司應該還有地雷未爆。而中國政策上能做的就是降息、放寬購買樓盤條件及增加貸放。但是領先指標的港股，十八日恆生及國企股已創今年新低，二十一日持續下殺創低，中國深滬指數也創今年低點，而後再拉升。一般來說，地產爆雷之後就會連動到放款的金融業，像是工商銀行、中國平安保險、招商銀行股價表現都很弱勢，另，諸如蘋概、汽車族群也大多破底。

輝達走勢牽動台股

最近公布的中國最新生產者物價指數ＰＰＩ數值為負四．四，較上期增加一％，年減率八．六％。中國內需、外銷幾乎都沒有好消息。

國際對沖基金以及投行卻開始唱衰中國今年經濟，高盛十五日發表報告指出，八月初所有類型的大陸股票都遭到拋售，又以在本土上市的Ａ股賣壓最大，占拋售總量六○％。未免股匯續跌，證監會號召公募基金買股，也要求央企拋美元買人民幣，不過，地產、出口問題未解前，趨勢走貶不變，中國是否成為今年全球經濟的最大變數，必須小心。

目前線型上還是全球表現最強的美股，技術上四大指數都在季線之下，宜速站穩季線才利多頭。

國際股市中韓國及歐洲股市英、德、法都在半年線之下，國際油價來到八○美元上下，接下來進入秋冬，油價若不跌，通膨不容易下降，歐元似乎升息將持續。

由於人民幣受中國經濟影響，一度貶破七．三，連帶使得亞洲貨幣跟貶，台幣面臨三二保衛戰，日圓在一四六，韓元在一三四○，由於人民幣今年已貶值接近五．六％、韓元六．五％，台幣只有貶值四％左右，且台灣外銷訂單已連續十一個月衰退，近期主計處又下修經濟成長至一．六一％，創近八年最低、景氣對策訊號十連黑．．等等，基本面只有ＡＩ供應鏈較好，所以台幣是否補貶宜注意。

亞幣不穩，外資八月以來已賣超台股一○九四億元，通常外資買賣超與台股正相關，所以台股跌破季線後，退守半年線，若要反攻還需外資轉身助攻。目前頸線在一六五九三點、月線在一六八五○點穿越季線而下，換句話說，一六五九三至一六八五○點要攻克，需有外資加持及維持三千五百至四千億元量能；低檔較大支撐或在一五九六五點跳空缺口。短線日ＫＤ值在低檔，在中國公司違約、破產以及對台軍演，加上亞幣受人民幣帶動貶值壓力重、融資自高點二二五八點億元降至二一六四億元，只減少四．六％；幾乎除了ＡＩ利多外，外在環境及籌碼都較偏空，在此情況下，台股若還能堅守半年線一六三○○點，將有利Ｂ波反彈。

世芯因ＡＩ而成股王

台股這次能挺在半年線上功臣就是ＡＩ供應鏈，輝達AI GPT供不應求，價格大漲，以輝達H100 GPU為例，近半年不斷漲價，成本約三三○○美元，但是售價高達三○萬美元，真的像是印鈔機一樣。而輝達今年計畫將出售五五萬塊含有H100的加速卡；另一方面，H100 GPU訂單已排到二○二四年底，所以可以說輝達的業績成長將是無庸置疑，在此狀況下，不少知名外資陸續調升輝達股價評等，最高還有上看八百以及一千美元！

在狀況偏向樂觀下，輝達財報應使股價上漲機率高；惟若是出現反向走勢則要小心。就基本面來看，台廠受惠是無庸置疑的，畢竟全球有超過八成以上ＡＩ伺服器是台商生產，拉回中線也是找買點。政府官員表示看到ＡＩ接單已上來，對於第四季經濟成長率將有很大貢獻，也是預估明年台灣經濟成長三．三二％動力所在！（全文未完）

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