站在大咖肩膀上看股市。(圖/先探投資週刊提供)

被當作華爾街大咖們選股多空操作的風向球「13F報告」全數揭露，其實不難發現颳起十級強風的AI概念股，並沒有完全橫掃華爾街的操作，顯然還有更值得關注的好股沒被發現！

近一段時間，各大國際投資機構向美國證券交易委員會（ＳＥＣ）提交十三Ｆ報告，披露了第二季度的持倉情況。所謂「十三Ｆ報告」是指ＳＥＣ規定資產管理規模超過一億美元的投資機構或顧問，必須在每個季度結束之後的四五天之內提交的季度報告，公開其普通股（包括ＥＴＦ）、期權、美國存託憑證（ＡＤＲ）、可轉換債券等，並根據證券種類、股票名稱與數量、總市場價值等進行詳細說明；而機構可以包括投資顧問、銀行、保險公司、經紀交易商、養老基金和公司。

十三Ｆ報告設立的初衷是為了平衡大型投資機構和中小型投資者之前的關係，目的是讓美國投資者增加對金融市場的信心，因此十三Ｆ也被稱為是「股市風向標」，讓投資人得以一窺華爾街眾大咖們的最新投資思路和趨勢。

科技股仍是大咖投資主流

據十三Ｆ報告數據，貝萊德、柏基、波克夏等機構第二季表現亮眼。貝萊德以十七．六％的收益率領跑，而老虎環球基金收益達十四．二五％，波克夏也有八．四七％的收益。而在個股的選擇上可以說各有所好，不過不少機構、投行持續擁抱科技股，無論摩根士丹利、摩根大通、花旗、文藝復興基金還是瑞信和瑞銀等，前十大持倉的科技股含量都很高，且ＡＩ需求增加的半導體相關領域投入資金的趨勢也有突出的現象。

像是貝萊德就仍然青睞科技股，占總其持倉的比例為二六．三五％，其中蘋果、微軟、亞馬遜、英偉達、谷歌為前五大重倉股；從持倉比例變化來看，貝萊德對特斯拉增持比例達四％，躍升第六大重倉股，另小幅增持Meta。而大摩第二季買入的第一大標的是輝達（Nvidia），且日前發布的最新分析報告中指出，看好輝達未來幾季資料中心營收達一五○億美元，並重申輝達為該公司的首選股（Top Pick），並將輝達股票的評級設為「增持」，目標價為五○○美元。有趣的是，曾經公開表示反人工智慧、認為ＡＩ將對人類社會造成威脅的「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）仍將投資目光轉向ＡＩ。索羅斯基金管理公司第二季新建倉二五萬股的超微（ＡＭＤ），還加碼買進各一萬股的輝達和微軟。

而機構投行對於中概股則呈現兩極現象，其中，因中國經濟前景且地緣政治緊張局勢升溫，不少機構對於中概股的資金流出明顯，包括Coatue、D1 Capital、老虎全球管理等避險基金皆削減了對中國風險資產的曝險部位，反映市場情緒趨於謹慎；《大賣空》主角原型貝瑞（Michael Burry）的對沖基金Scion Asset Management更是大舉清倉了中國電商巨頭阿里巴巴和京東的全部美國存託憑證（ＡＤＲ），約占公司總資產二○％。

機構看待中概股呈兩極

不過仍有機構如摩根大通、花旗、橋水和富達等則不約而同的加倉了中國資產。摩根大通二季度加倉的中概股主要是華住、拼多多、中通和百度等公司，增持幅度分別為約五六％、二二％、一六四％及一四二％；但中概股無一進入摩根大通的前十大持倉。花旗主要加倉的是拼多多、百勝中國和富途控股等，但減倉了愛奇藝和蔚來等公司。全球最大避險基金橋水則是加倉了拼多多、百勝中國、攜程、蔚來等，並對中國大盤股ＥＴＦ的加倉金額近六○○○萬美元；不過同時該基金也大幅減持了小鵬汽車、理想汽車、百濟神州、新東方、好未來和萬國數據等公司，對多家公司的減持幅度超過九五％。

在眾多機構中，最受市場矚目的當屬巴菲特的波克夏。截至二季度末，波克夏的美股持倉總價值達三四八一．九四億美元，較上一季度的三二五一億美元提升約七．一％，核心的增長來源是增值近二七○億美元的蘋果股票。波克夏第二季雖然未持續加碼蘋果，不過受益於今年以來科技股的大漲行情，帶動蘋果第二季上漲逾十七％，並同步推升蘋果占波克夏投資組合上升四．五四％，約達五一％，比重首次超過五成。總計到第二季底結束，波克夏的股票投資組合集中度依然很高，有高達八成還是集中在五家公司，分別是蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂與雪佛龍；前十大持股則占到總持股的九一．二五％。

波克夏新開倉三檔建商股

值得關注的是，儘管波克夏第二季動作不大，只加碼與新建五隻股票，但操作亮點在於其中新開倉的三檔標的，為美國三大房產開發商霍頓公司（DHI）、萊納房產（LEN）以及NVR Inc.（NVR）。其中，購進霍頓使得波克夏成為該公司十大股東之一，持有大約一．八％的股票。法人表示，波克夏自身在房地產領域的主導地位，為該集團在住宅建築商股中的新地位提供了可信度；雖然這三者相加占波克夏整體投資組合不到○．二五％，但推測其是看好目前房市供不應求的表現。

進一步來看，自去年抵押貸款利率飆升以來，房屋建築商的業務復甦，因利率上升使房主不願出售房屋，因此對許多購房者來說，新建房屋是最具吸引力的選擇，但因為供應受限而使新屋銷售意外強勁，進而帶動美國房屋建築商股價上漲，今年至目前為止，萊納房產、霍頓公司和NVR的股價均漲逾三成，表現優於其他規模較小的競爭對手，標普房屋建築商精選行業股票指數則上漲了約四成。

此外，波克夏另小幅加碼西方石油（OXY）以及第一資本（COF），同時持續減碼動視暴雪公司（ATVI）七成的持股，目前已接近清倉，雪弗龍（CVX）、通用汽車（GM）等也都在減碼名單當中。整體來看，波克夏第二季淨賣出美股，售出的股票金額比買進還要多出約七九．八億美元，同時其第二季帳上現金部位逼近歷史新高水準，都似有在股市上漲的時期，巴菲特找不到便宜的標的或收購對象，市場也認為巴菲特在等美股下跌後，便宜進場的機會。同樣偏空的還有Scion Asset Management，其在第二季購入了價值八．六六億美元的標普五○○指數ＥＴＦ賣權，以及七．三九億美元的那斯達克一○○指數ＥＴＦ賣權。

整體來看，十三Ｆ機構對於金融市場多空方向及個股發展各有見解，不過須留意的是，雖然十三Ｆ機構持倉報告對機構法人的投資意圖會有判斷上的幫助，但由於仍舊是落後指標，因此並不能保證期間內機構法人的投資意圖與方向有無改變；此外，十三Ｆ報告只會公布這些大型機構的股票部位，不會公布他們的空頭、期貨、選擇權等部位，故除機構法人增減持的標的之外，也可從十三Ｆ機構持股總市值的變化、各產業板塊持股變化、經紀機構的持有增減變化等多面相來輔助觀察，亦須搭配總體經濟的市場景況來做整體性的判斷。

全文及圖表請見《先探投資週刊2262期精彩當期內文轉載》