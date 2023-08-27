剛打破巴塞隆納隊史最年輕聯賽先發出戰紀錄的16歲「神童」亞馬爾（Lamine Yamal），根據《世界體育報》報導，亞馬爾可能會出現在9月西班牙國家隊大名單上，而球員本人也傾向加入無敵艦隊，屆時有望再刷新國家隊最年輕出賽紀錄。

21日交手卡迪斯的聯賽上，亞馬爾被安排在先發陣容，以16歲又38天的稚齡成為21世紀以來最年輕在西甲先發的球員，亞馬爾也有機會挑戰巴塞隆納隊史寫下進球紀錄最幼齒的球員，目前紀錄由法提（Ansu Fati）的16歲又304天所保持。

亞馬爾在巴塞隆納一線隊表現出色，西班牙國家隊有意徵召他，只不過亞馬爾的爸爸來自摩洛哥，這隻「阿特拉斯雄獅」在上屆世界盃踢出4強亮眼成績，對於亞馬爾是極大吸引力，為了避免遭捷足先登，西班牙足協已經和亞馬爾家人展開「招募」，《馬卡報》認為如果球員方同意，亞馬爾將高機率入選西班牙成人國家隊。

若亞馬爾有望在9月代表西班牙出賽，將刷新巴塞隊友加比（Gavi）保有的國家隊最年輕出賽紀錄。亞馬爾過去效力西班牙U15、U16、U17及U19隊，並在代表U17出賽10場斬獲8球，幫助西班牙隊在2022年歐洲盃拿下亞軍。