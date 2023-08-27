根據《財訊》報導，今年台股表現強勢，許多個股創下歷史新高，由於波段漲幅驚人，不少大股東趁機賣出長期持股，這類的公告今年出現非常多，其中又以宏碁處分緯創3.3萬張，套現四十億元，最受市場矚目。

由於宏碁在8月8日之前處分緯創3.3萬張的平均價位為121.89元，爾後的三個交易日，緯創股價都落在120元之下，投資人不免擔心，大股東的處分價位會不會成為天險？

根據《財訊》報導，分析師林信富表示，股價漲到歷史新高，大股東賣股票無可厚非，疫情期間的貨櫃三雄就是最明顯的例子。當時大股東處分持股的兩個時間點，一個是運價一路向上的榮景期，股價沒有受到太多影響繼續上攻；第二個時間點則是業績題材已過，此時大股東處分賣壓帶動股價續跌。

由此看來，大股東賣股後的股價變化，還是要看營收與獲利能否持續成長，如果成長動能竭盡，大股東處分價格確實容易成為天險，值得留意。

《財訊》統計近期大股東公告持股的概況，緯創周邊的故事最多。除了大股東宏碁處分緯創，緯創本身也趁著旗下雲端設備大廠緯穎股價突破2千元大關之際，公告旗下兩家子公司將合計出售620張緯穎，預計交易金額不低於10億元，等於是均價要在1千6百元以上。另外，緯創自己也於8月4日公告已處分明泰7498張，進帳2.95億元，未來還要持續處分1萬1829張。

無獨有偶，《財訊》也發現，受惠AI伺服器訂單的廣達，股價從兩位數飆漲到271元之際，炎洲7月28日公告，3個月內已處分廣達2490張，平均成本122.51元；元大金也出脫廣達3千張，平均價格為131.51元。

其他如中美晶、東元、科妍、長榮、陽明也都有大股東公告處分持股，但是否會影響股價走勢，還是要觀察業績的長線動能，投資人應多加關注。