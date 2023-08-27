根據《財訊》報導，中信金控8月18日召開第二季法人說明會，面對外界對其中國曝險過高、公司治理甫遭重罰等各項尖銳質疑，中信金控陳佳文完全不假他人之手，親上火線說明。

從信用卡手續費、裁罰後的改善計畫、一路談到全球佈局，還說：「不只中國，中信在香港、新加坡、日本、泰國和紐約的曝險都是全體國銀最大，不喜歡國際曝險的投資人自然就不會投資中信金，會去選王道銀行或台中銀，」強勢作風和回應，心情顯然未受先前金管會對他減薪三成、三個月的裁罰影響。

《財訊》報導指出，他的自信來自於優異的業績表現。中信金控第二季税後淨利為159億元，較上一季成長22%；上半年稅後淨利為288億元，較去年同期成長19％；上半年稅後股東權益報酬率達16.2%，為金控同業第一。

旗艦子公司中信銀第二季稅後淨利為96億元，上半年稅後淨利為210億元，也是銀行同業第一。其中海外獲利較去年同期成長五十％，東南亞和大中華都很亮眼。

其他如台灣人壽第二季已轉虧為盈；而受惠於資本市場回溫，證券、投信等其他子公司加總獲利也較去年同期成長237％，對金控獲利貢獻佔比增加至11%。

根據《財訊》報導，陳佳文解釋，金管會對於中國曝險的定義包含了本國銀行在中國的分行投資與放款、境外分行對陸資企業的放款、以及對外商客戶用於中國的放款，「本來業務做大、做多，曝險就會大。」而所謂的中國曝險，大部分都是台商、同業拆借，其中陸資企業佔22％，是透過香港、台灣和紐約分行放款出去的，承作陸資企業的佔比不到20％。

《財訊》也發現，主要客戶為OPPO母公司廣東移動通信集團、平安國際租賃、招商銀行國際租賃，不管對恒大、碧桂園、中植系的曝險都是0%，「不覺得中國曝險會是大麻煩，而且銀行逾放比0.2%，備抵呆帳覆蓋率是300多％，資產品質也毫無疑義。」

他還透露，真正曝險最大應該是在中國有成立子行的國銀，如富邦華一銀行，或如國泰世華和永豐在上海、玉山東莞、彰銀南京等子行。由於子行為當地獨立營運個體，因此金管會中國曝險雖然有納入對子行投資金額，但沒有計入子行放款。

「不要看到一時的風險就過度擔憂，中國畢竟是個大國家，外匯存底世界最高，我其實也希望有一天可以追過富邦。法規規定曝險淨值比是一倍以下，我們內部指標對中國曝險為78％，因此如果年底前看到我們增加到60幾%也不用太擔心，因為我們會繼續在符合法規、審慎控制風險下，繼續為股東創造更大的價值。」