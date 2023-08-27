女星李開開（現改名：李采潔）曾客串演出知名國片《刻在你心底的名字》，去年3月她閃電結婚，近日上節目透露婚姻甘苦談，直言沒想到另一半性慾旺盛，「每天都要求做功課」，令李開開相當不滿，她更透露，自己先前得到子宮頸癌，無法答應先生，某天打開家裡監視器本來想看愛犬狀態，無意間看到老公正在「DIY」，令她好尷尬。

李開開最近上《單身行不行》與章家瑄、大久保麻梨子等人分享人妻心情，才新婚一年的李開開透露老公平時希望有自己空間，不想要兩人24小時黏在一起，「但是他也非常喜歡『做功課』」，常常沒有前戲就直接來，讓李開開超傻眼，認為女生還是需要情感的培養，老公也火大，兩人便因此有了爭執。

【完整版】老公天天都想要！女星新婚一年拒絕尪求歡？（35:26起） 。（影音／取自 東風衛視 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

李開開回憶當時對丈夫怒吼：「那你知道我的需求是甚麼嗎？我不想要的時候你就不要碰我！」，希望兩人每天可以花點時間說說話、培養感情再「做功課」，未料後來李開開得到子宮頸癌並去開刀，醫生建議半年內不可以行房，李開開第一時間則想到老公是個慾望旺盛的人，擔心起另一半欲求不滿可能會導致婚姻危機。

沒想到有回李開開在計程車上心血來潮看家中監視器，本來只是想確認狗狗健康沒事，鏡頭一轉竟看到半年沒跟她「要求」的老公躲起來自己「做功課」，令她發現後忍不住尖叫，還嚇到計程車司機反問：「怎麼了？我走錯路了嗎？」笑翻其他來賓。