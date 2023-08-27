上班族特休假該休完還是換錢，一直是職場上熱門討論焦點，有網友提到，同事已經有很多特休假可以用，但他卻不敢請假，到底是害怕考績差還是怕被議論，話題引起網友們熱烈討論。

該名網友在PTT論壇以「你敢把特休假休好休滿嗎」為題發文，他提到，本人每年有10天特休，只要沒事就休好休滿，但公司還是有人不敢請，到底是怎麼了，「現在明明特休沒休完就換成薪水發給員工，老闆也比較願意給員工放假了，怎麼還有人不敢休特休假。」

文章引起熱烈討論，許多人直白表示，「直接休，換錢感覺不划算」、「休啊，根本沒在怕」、「現在主管都希望大家休完，展延好像還要送簽呈什麼，很麻煩」、「本公司特休沒休完的話，主管都會被約談」、「事情做得完或是有人代理就休」、「公司會希望你休完+1。」

即使如此，另一派人則認為不休能換錢，沒有一定要休的道理，「就是想換錢阿，你管我」、「不休換錢啊，幹嘛休」、「換成錢也不錯啊，看人吧」、「看人也看公司吧，不要難搞都還好。」

勞基法第38條規範，「勞工的特別休假，因年度終結或契約終止而未休完的天數，雇主應發給工資。但年度終結未休的天數，經勞雇雙方協商，可以遞延至次一年度實施，於次一年度終結或契約終止仍未休完的特休天數，雇主應該換發成工資。」