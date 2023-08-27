隨著已故巨星李玟（CoCo）哭訴的音檔和影片曝光，大陸知名選秀節目《中國好聲音》多日深陷輿論壓力，慘遭觀眾抵制，浙江衛視昨（25日）宣布暫停播出。大陸百事可樂的微博官方帳號突發文問《好聲音》是否會退錢給選手，但火速刪除，引發熱議。

浙江衛視25日上午在微博發聲明：「鑑於對觀眾和網友反映的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。」消息傳開後，很快地躍上微博熱搜，各界都在熱議此事，其中大陸百事可樂的微博官方帳號「百事中國」也發文問：「那那些交了錢的選手的錢會給退嗎？」暗中偷臭《中國好聲音》的黑箱制度。

百事中國的小編疑似沒切換到個人帳號，用公司名義發文偷酸《中國好聲音》。（圖／微博@百事中國）

不過，百事中國很快地就把這篇文刪除，但還是被手腳快狠準的網友截圖、瘋傳，還一度登上熱搜，大批網友笑到不行，紛紛留言：「百事的爸爸就是康師傅吧，吃自己家的瓜也吃得這麼歡樂麼」、「現在每人買一罐百事可樂，為切錯號的小編求情」、「哈哈哈哈哈，工作還在嗎」、「笑死了」、「兄弟你現在不會在挨罵吧，告訴你領導，這麼多網友護著你，看他敢不敢罵你」。