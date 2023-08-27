日本在本月24日排放福島核廢水，中國大陸隨即宣布禁止日方所有水產進口，有美國財經媒體指出，大陸是日本最大單一水產出口的市場，出口額高達871億日元（約新台幣191億），日本漁業恐在此次事件中遇到重挫。而有百萬人訂閱的Youtube頻道《窮奢極欲》則發出網路投票，一窺網友對日本排放河廢水是否認同。

Youtube頻道《窮奢極欲》昨（25）日發起網路投票，截至今日下午3點40分，已有超過11萬人參與。針對「大家對於日本排放核污水的想法是？」題目，有28%網友表示「能理解」、「不同意」占15%、「沒意見」占21%、「十分支持」則只有3%、投「強烈反對」的人最多，高達33%。

對於日本排放含氚核廢水，網友紛紛留言「日本這個核廢水是直接灌進爐心的，跟一般核廢水只是流經冷卻用管道的是差別很大，不單純是輻射問題而已」、「其實是觀感問題，尤其是規模上升到國際層面時」、「日本人覺得沒問題很安全，那直接排去他們飲用水的水庫應該也是解決的方法」、「日本這次排放的是直接接觸過核原料的核污染水，而非冷卻用水」。

不過也有民眾持不同看法，稱「雖然能理解，但還是強烈反對，要是同意海洋污染只會越來越嚴重，未來真的不敢吃海產了，海洋生物也可能會死亡」、「這種關於核幅射相關的事情，非專業人士只懂些皮毛，若是國際專業組織都判定可以，除了同領域的專家能用科學的方式質疑外，一般人難以評判」、「能理解，畢竟人類蠢貨太多早一點玩完也是好事」。