英國一名網友日前在二手慈善店看到一幅紅衣小女孩畫像，畫上貼著「可能被詛咒？」標籤，吸引她的目光，當下掏出20英鎊（約新台幣800元）把畫帶回家，不料過沒兩天她就回到店裡，向店家解釋畫作徹底打亂她的生活，「再也不想見到這該死的東西」。事後朋友將這段經歷PO上網，引發網友熱烈討論。

根據英國《每日電訊報》報導，這件怪事發生在英國南部海濱城鎮「濱海聖萊納茲」（St Leonards on Sea），二手慈善店經理史提夫（Steve）透露，最初有名中年男子將這幅畫作連同一些畫框捐給他們，畫裡是一位年輕女孩穿著紅裙，目光傲慢地凝視著遠方。店裡開價25英鎊出售畫作，不久後便賣給了第一位主人。

Update from Facebook: my friend Zoe bought the possibly cursed picture! https://t.co/ptqnvmwoIV pic.twitter.com/7QjEKSv4CT — Juliet Brando (@sliderulesyou) July 24, 2023

然而不到兩天，這位買家便將畫帶回店裡要求退貨，表示該幅畫有一股特殊的「氛圍」，她也不想拿回當初支付的款項，只求「快快脫手」。

於是店家收回畫作並重新掛回櫥窗，還貼上一張「可能受詛咒？」標籤，或許是這種行銷手法發揮了作用，很快又有第2位買家上門。但詭異的是，不久後這位新主人也帶著畫回到店裡，全身瑟瑟發抖，一臉驚嚇，說自己的生活被這幅畫搞得一團亂，「再也不想看到它」。

史提夫形容，這個「怪異」的小女孩有著一雙「會跟隨你四處移動的眼睛」，或許因此接連令兩位買家感到崩潰。這次他再度在畫上貼上警告促銷：「她又回來了！被賣掉兩次，退回兩次！你有膽試試嗎？」

關於這幅不祥肖像畫的故事被放上網路後，立刻引來網友熱議，有人拿這幅畫與恐怖電影《安娜貝爾》（Annabelle）中的惡靈娃娃相比，還有網友認真建議店家應該把畫燒毀。不過也有人開玩笑，說這讓他們想起自己在交友軟體上的大頭照；另外還有膽子夠大的網友表示想要這幅畫，跟畫中人「當朋友」。不過或許因為引發話題，後來店家表示先前的買家改變了心意，又把畫帶回家了。