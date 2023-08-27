民進黨立委賴品妤24日出席活動，面對《中天新聞》記者追問父親賴勁麟相關問題時自摔倒地，卻指控是記者推她，遭媒體及網友諷刺是「假摔」，綠委劉世芳護航說「堂堂正正的立委會假摔嗎？」臉書粉專「不演了新聞台」翻出2則新聞，指出民進黨立委邱議瑩、林淑芬都曾有「假摔」紀錄，大酸是「假摔國家隊」，網友也笑說，「青出於藍，勝於藍」、「演技有傳承下去」。

賴品妤24日被媒體追問父親賴勁麟支持服貿、她卻反服貿的爭議，在快步離開現場時，不慎自摔倒地，卻痛斥追訪的中天記者「你為什麼要推我？」事後也在臉書發文控訴，但遭發現三度改口。民進黨仍無視證據，指控中天記者騷擾、不當肢體接觸；民進黨立院黨團幹事長劉世芳也力挺賴品妤，「一個堂堂正正中華民國的立委會當小偷、落跑、假摔嗎？」

臉書粉專「不演了新聞台」26日發文指出，2008年11月5日，大陸海協會長陳雲林來台，「馬陳會」前夕，民進黨立委邱議瑩與馬總統同場觀賞電影《1895 》首映會，邱衝向馬總統嗆聲時跌倒，怒吼隨扈打人。

「不演了新聞台」也提到，2013年7月24日，苗栗縣政府赴立院推廣農產品，民進黨立委林淑芬衝上台抗議時任縣長劉政鴻，第一度強搶麥克風，與工作人員拉扯摔倒，二度嘗試失敗，突然在無人碰觸情況下倒地，起身後不斷作勢嘔吐，連稱「好暈」，被送醫，事後聲稱自己有暈眩症。2023年8月24日，民進黨立委賴品妤在被記者追訪時，無人觸碰情況下跌倒，起身後誣指記者推她，並發臉書造謠，之後影片曝光，賴品妤三度校正回歸，改口說詞。

「不演了新聞台」大酸，假摔國家隊、好巧同一黨。網友也笑回，「人家民進黨可是有好好把演技傳承下去，而且支持者們也很買單啊」、「這執政黨，演戲演得真好」、「記性太好的媒體人真討厭」、「青出於藍，更勝於藍！前後輩的演技在伯仲之間，不相上下呢！」