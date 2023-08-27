男星戴祖雄6月向烏克蘭籍女星佳娜求婚成功後，加碼宣布佳娜懷孕3個月好消息，雙喜臨門獲得一片祝福。雖然不久前祖雄因簽證問題無法入境烏克蘭，兩人決定在波蘭和佳娜的家人團聚，特別在當地準備寶寶性別派對；在寶寶性別公布是小公主後，祖雄竟立刻為先前一直喊錯名字道歉。

不久前祖雄與佳娜曬出甜蜜婚紗照後，原本要一起到烏克蘭辦理結婚手續，卻在搭車抵達後因簽證問題，祖雄遭遣返無法入境，兩人就先回波蘭，而佳娜的家人也到波蘭與他們相聚；祖雄今（26）日在YouTube頻道上傳他們直接在波蘭舉辦寶寶性別派對，夫妻倆與佳娜家人一起揭曉，即將迎來的是一名小公主。

祖雄與佳娜在得知寶寶性別前，有先取好名字，男的叫Kirusha、女的則叫Karina，但祖雄堅信是兒子，之前都對著孕肚喊Kirusha。（圖／摘自戴祖雄Instagram）

在影片中祖雄得知寶寶性別後，開心之餘竟低頭捧著佳娜孕肚，對前世情人道歉，「爸爸對不起妳」；原來祖雄和佳娜早就替寶寶取好名字，兒子要叫Kirusha、女的則是Karina，他一直堅信會生兒子，從決定好名字後就常常對著孕肚喊Kirusha。

而佳娜有在影片中透露，她的家中都是女人，比較知道如何照顧女孩，個人希望是女兒，連同媽媽和妹妹也許願寶寶是女生；祖雄卻剛好相反，他有兄弟沒有姊妹，自認生兒子就能比較快上手。