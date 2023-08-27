日本福島第一核電廠於24日起排放含氚核廢水到太平洋，引發國際強烈反彈。駐日代表謝長廷舉溫泉為例表示，微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳。政治評論者林岳龍不禁酸說，真的是講幹話耶！國民黨立委王鴻薇則留言批，「真的是比扯鈴還扯！」

林岳龍26日在臉書粉專貼文表示，日核汙水排海引爆國際不滿，謝長廷卻說：「微量放射性元素對身體有益。」真的是講幹話耶！你自己每天喝一杯，有益身體健康啊。

立委王鴻薇留言表示，「真的是比扯鈴還扯！」台北市議員應曉薇也忍不住說，「鬼扯！為了護航，連這種謊話都說的出來！是不是以為民眾都傻子啊？」

網友也紛紛表示，「果然是助日代表」、「鬼扯！自己可以多喝啊！」、「民進黨指鹿為馬， 妖魔鬼怪，真是台灣的恥辱」、「媚日到這種程度，無視台灣漁民生計及台灣人食安問題，這種執政黨害了了？」、「請他先乾兩杯500 CC的核廢水」、「超級幹話王」。