位於南亞喜馬拉雅山區的佛教國度不丹，去年9月中旬撤除疫情管制、重開國門，歡迎國際旅客到訪旅遊，不過，每人每天必須支付的「永續發展費」金額也暴增為200美元。不丹政府最近改變心意，這筆費用9月起砍半，盼吸引更多國際遊客回籠，藉此提振疫後重啟國門1年來未見明顯復甦的觀光業。

路透社報導，不丹政府25日深夜宣布，今年9月起，入境旅客每人每天收取的永續發展費金額改為100美元（約新台幣3187元）。新令將維持4年不調整。

不丹2020年3月因新冠肺炎疫情全球大流行而關閉邊界，直到2022年9月才重啟國門。此前政府向每一名入境旅客收取「永續發展費」，每人每天65美元（約台幣2072元），國門重開之後，這筆費用三級跳至每人每天200美元，（約台幣6375元）。不丹政府當時聲稱，這筆費用會用於抵銷遊客帶來的碳排量。

不丹原本與世隔絕，直到1974年才開放國際觀光客入境。

不丹1974年開放300名國際旅客入境，在此之前好幾代人與世隔絕。官方數據顯示，2019年到訪不丹的國際旅客已達31.56萬人，比前一年增加15.1%。

不丹一向對於大規模觀光業發展帶來的衝擊抱持警惕之心，甚至禁止登山以保護神聖色彩。永續發展費限制了入境旅客數量，到訪的外國人多半花錢不手軟，但觀光客人數比起鄰國尼泊爾有如鳳毛麟角。儘管如此，不丹經濟規模約30億美元，政府希望觀光旅遊業的占比能從5%大增為20%。

不丹約5萬人從事旅遊業，新冠疫情爆發之前的3年裡，旅遊業每年替政府賺進外匯收入約8400萬美元（約台幣26.77億元）。

不丹今年6月放寬旅客停留時間與費用的規定，但入境人數未如預期回升。旅遊部長德拉杜爾（Dorji Dhradhul）說，今年1月以來到訪不丹的遊客超過5.6萬人，其中大約4.2萬人來自印度，每天必須支付的入境費用僅1200元印度盧比（約台幣463元）。他表示，永續費減半可能會讓今年9月至12月觀光高峰期的到訪旅客數增加，這段期間有許多宗教與文化活動。