高雄壽山動物園傍晚5點關門，卻在4:50時，園區內獅子總是會大吼，且每天都非常準時，遊客因此笑稱「像在歡呼下班」，園方對此表示「其實都是真的」。

壽山動物園在臉書貼出一段公獅「小辛」與母獅「大姊」的「對話」，兩隻獅子互相吼叫彷彿在溝通，聲音響遍園區，甚至連附近住家都會聽到，由於都準時在每天下午4:50發生，不少遊客都一臉困惑，是不是音效催促快點離開，還有人笑說是獅子在歡呼「下班啦」。

網友看到影片也紛紛留言：「我家在壽山腳下，傍晚總會聽到獅吼聲，正納悶呢」、「小貓大貓一個樣XD」、「感受到打工人的快樂」、「上次去玩有聽到，超大聲的」、「是在互相通知下斑揪團吃飯嗎」、「吵著要回家睡覺啦」。

其實網友的歡呼下班猜測「系金ㄟ」，壽山動物園股長李建和受訪表示，獅子是屬於群居動物，平日會用聲音來跟同伴溝通，生理時鐘知道下班時間快到了，彼此之間就會用吼叫的聲音來「通知」。