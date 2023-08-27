簡廷芮的婚紗照。（韓國藝匠 Artiz Studio 提供）

簡廷芮因電影《我的少女時代》中「校花陶敏敏」一角走紅，暫別演藝圈3年的她，宣告今年即將復出螢光幕！不過，在此之前，她要先完成人生大事，9月24日將步上紅毯舉行婚禮。今天率先公開婚紗照，她與同齡31歲的老公恩愛入鏡，一對兒女也俏皮亮相。雖然身為二寶媽，但她勤於健身運動，對照懷孕時體重，如今瘦身18公斤，復出前要先在婚禮當天漂亮登場！

簡廷芮2020年宣告訂婚從事精密工具製造業的老公賴先生，還來不及辦婚禮，隨即懷了女兒小蘿蔔；本想產後補辦，不料遇上疫情再耽擱，接著又懷上兒子小芒果，去年10月兒子出生湊成一對「好」。今年2月她和老公決定不再拖延，婚禮定在9月。

準備婚禮的過程，她覺得最頭大的不是親友賓客名單，而是挑婚紗。她透露總共逛了5間婚紗店，試穿上身大約30件，前後耗時近3個月，最後才定案Grace Kelly婚紗。

日前她和老公拍攝婚紗照，心想必須拍到一家四口大合照，沒想到從早打理2個小孩已耗掉大半精力，到了攝影棚現場，2歲半女兒小蘿蔔太活潑，即使她已特地出動媽媽、姊姊、妹妹到場助陣，依然難以控制，最後發現要完美湊好4人合體實在太難。

簡廷芮說：「平常蠻常幫女兒拍照的，但她也是很看情緒的孩子，當天可能旁邊還有我媽、我姊和我妹，又是新的地方，很多吸引她的東西，她一直想玩，大家等她，她就說『我不想拍』，偶爾才進來，所以拍到的不多。」反而10個月大的兒子小芒果很給面子，「他還不太會走路，又超級愛笑，相對好控制，所以也拍到比較多。」

忙著顧小孩，以致拍婚紗這一路也沒特別感受幸福感，她說直到最後一刻，「最後小孩可能玩累了，睡著了。攝影師就說，最後來拍個輕鬆有趣的，要我背對鏡頭再轉過來，結果我一轉，發現我老公手上拿著一束花，我心想什麼意思？一直覺得是婚紗團隊準備的，結果裡面真的有他的手寫卡片！」

原來，拍婚紗前一天是七夕情人節，小倆口本有簡單計畫，但因老公突然重感冒不舒服而作罷。沒想到，老公依然用心，瞞著她準備束花，卡片上寫著彌補的心意，「我當下真的蠻感動的，那一刻才湧出幸福感！雖然心裡還是在想說，他明明就一直跟我在一起，什麼時候有空去準備這些的？」

暫別演藝圈這3年正好是疫情期間，她連生2胎，生活重心都在家裡，除了育兒，也重回以往最愛的健身。從第二胎後開始規律運動，每周至少3次，身高163公分的她，懷孕時體重曾到達64公斤，如今回到比生之前還輕的46公斤。

但她卻說：「我沒有想繼續瘦，反而想變重；因為健身要增加肌肉，我的目標是50公斤。」這跟多數女生想降體重不大同，她笑說有在健身的人就會懂。

因疫情加上照顧孩子，她比當媽前更常窩在家裡，以前比較少追台、韓劇，這3年看了不少，看得自己也躍躍欲試，包括久違的大銀幕。以往演出角色較多是校花、乖乖牌、高中或大學生，她說：「蠻想挑戰跟以往不一樣的角色，例如《黑暗榮耀》裡的反派「涎鎮」這種壞到骨子裡的，有機會也蠻想試試看，希望讓大家看到更多不同面向的自己。」她計畫9月辦完婚禮後，能盡快重返表演舞台。