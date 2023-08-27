日本自8月24日啟動排放「核處理水」入海，至今已過了3天，國際上爭議仍持續延燒。不只東亞鄰國強烈反彈，日本社會也抱持懷疑態度，一群母親更決定自行化驗福島的海水和漁產，就怕核廢水排入大海為子孫留下後患。
根據美國NBC新聞26日報導，在距離福島第一核電廠約60公里的實驗室裡，一群日本母親將來自福島的海水、魚乾等樣本送入機器化驗。帶頭的實驗室經理木村愛（Ai Kimura）說，她擔心核廢水排放可能會破壞日本東部海岸的生態系統。
「我擔心的是負面遺產，也就是污染。」木村愛表示，實驗室由名為Tarachine（母親）的非營利組織成立，成員大多是父母，在福島發生核災後，他們利用民眾集資捐款買入設備，再透過自學研究輻射，與業餘研究員通力合作，監督福島當地的輻射量。如今他們擔心，核廢水排放後，可能會破壞當地生態系統的未來。
「在大自然的幫助之下，輻射值經過12年才下降，福島居民忍受了12年，也證實輻射值下降了，」木村愛語重心長表示。「現在若將放射性物質排入大海，勢必將重演12年前的悲劇。」
2011年發生的海嘯引發福島核電廠反應爐熔毀，東電使用海水進行冷卻，卻也產生大量污染水，經過過濾稀釋，去除大部分放射性物質，形成目前排放的「核處理水」，預計將在未來30年內排放完畢。
文章來源：Volunteer moms are distressed about the water being discharged from the Fukushima nuclear plant
文章來源：いわき放射能市民測定室たらちね
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