孫盛希日前在淺水灣演出。（北觀處提供）

孫盛希、張語噥、王艷薇、胡家誠日前聯袂為「玩夏北海岸」系列活動之「海灣浪漫假期」赴淺水灣接力熱唱。張語噥在台上熱情分享笑話，她直問大家吃飯了沒，大家應該沒有在減肥吧？然後繼續問台下，「你們知道減肥要打什麼針嗎？減肥要打『減肥針』」再接著問：「那你們知道肚子餓要打什麼針嗎？」

結果她來不及公佈答案，台下有機智粉絲馬上搶答：「肚子餓要打的是『田馥甄』！」讓全場瞬間樂不可支，張語噥被破梗三條線，但也大讚這位粉絲：「有練喔。」互動逗趣

孫盛希和張語噥表示，從小就喜歡到海邊遊玩，兩人不約而同都愛脫鞋赤腳玩水，孫盛希表示：「每次到海邊都有很放鬆、大口呼吸，被大自然療癒的感覺。」也透露有好幾次是跟好姐妹王詩安一起到海邊看海，「脱鞋玩水瞬間變成了小朋友，超開心。」張語噥則表示小時候很大膽，會把自己全身泡在海水裡，只露出一顆頭，也笑說：「小時候在翡翠灣曾被水母咬過，所以現在會怕水。」