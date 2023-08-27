2023捷運盃街舞大賽為響應嘻哈文化50週年，特別擴大舉辦為期兩周末的嘻哈嘉年華，26日於北投機廠進行排舞賽Adult組決賽、霹靂舞Battle賽，邀來梁舒涵、PINK FUN、B.T.O.D以及饒舌新星夏沐擔任演出嘉賓。

B.T.O.D首先帶來組曲演出，子賢幽默向台下喊話：「接下來這首歌，如果你有聽過，幫我把雙手舉起來，如果你沒聽過，那幫我把雙手舉起來，對，你沒得選擇。」接著與梁舒涵合作〈要不要約一下〉，梁舒涵表示，台下很多會跳舞的舞者老師令她很緊張，甚至發現她的大學老師也在現場，笑說：「天啊！要在老師面前獻醜，希望老師你出去可以承認我是你的學生。」

今年捷運盃代言人中的B.T.O.D子賢、淇揚以及PINK FUN容容過去皆曾作為選手參與捷運盃，因此捷運盃對他們來說有深刻的意義，而子賢也於排舞賽Adult組決賽中擔任評審，對於從選手到代言人、評審的身份轉變，他表示十分榮幸，也希望越來越多喜愛跳舞的人能一起加入捷運盃的行列，創造獨一無二的回憶。