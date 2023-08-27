陳妍希和大陸男星陳曉結婚7年，育有一子「小星星」，近日她曬出影片，透露兒子終於開學，並升上二年級，眼尖網友發現他穿的制服，是北京某間國際學校的，且1年學費可說是相當驚人，引起熱議。

近日，陳妍希曬出帶兒子上學影片，只見「小星星」蹦跳跳跳，心情看上去相當不錯，她也寫下：「終於開學了！陳星星上二年級了」，網友見狀都紛紛留言直呼「時間過得好快，都長這麼大了」、「小星星太可愛了」、「跟他爹還真是一模一樣」。

而網友也發現，「小星星」就讀的國際學校，在世界各地包括上海、新加坡、首爾等都有分校，而他就讀的應該是北京的學校，提供從幼兒園到高中的課程，根據年級的不同，學費也會不一樣，若以「小星星」就讀的二年級來看，估算每年約人民幣26萬元（約新台幣115萬元）。該校也是明星鍾愛的國際學校之一，王菲女兒竇靖童、田亮女兒田雨澄等都曾就讀。

之前七夕時，陳妍希透露家裡多了2隻鸚鵡，就當大家以為是陳曉送的七夕禮物，陳妍希才哭笑不得留言「是陳星星買的」，讓網友都被逗笑，直呼都是陳先生送的。