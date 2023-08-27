烏克蘭政府今天表示，3名烏克蘭空軍飛行員在昨天一場空中相撞事故中喪生，死者包括一名知名戰鬥機飛行員。

法新社報導，這起事故對烏克蘭而言是沉重打擊。烏國一直在嘗試取得先進的F-16戰機，藉此強化自身承繼自蘇聯時期的空中武力，並推動反攻俄羅斯的行動。

烏克蘭空軍以「恐怖」來形容這起事故，並表示，「我們向罹難者家屬表達哀悼，對我們大家來說，這都是哀慟且無法彌補的損失」。

空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）表示，死亡飛行員之一的皮爾希契柯夫（Andrii Pilshchykov）是一位「知識淵博、才華洋溢」的年輕飛官。

伊格納特在社群媒體上一份悼詞裡寫道：「皮爾希契柯夫少校將自己短暫但光輝的一生獻給戰鬥航空，他夢想著F-16戰機在烏克蘭天空翱翔。」

根據烏克蘭空軍的說法，事故地點在烏克蘭北部的日托米爾州（Zhytomyr），有兩架L-39戰鬥訓練機捲入事故，目前還在進行調查。（譯者：楊昭彥）1120827