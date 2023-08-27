美國威廉波特少棒賽國際組冠軍戰今天登場，桃園市龜山國小少棒隊攻勢受阻，全場僅擊出1支安打，終場0比2不敵代表加勒比海區的古拉索，明天將爭奪季軍。

台灣連2年在這項賽事的國際組冠軍戰不敵來自古拉索首府威廉城（Willemstad）的帕包少棒隊（Pabao LL）。去年台北市福林國小少棒隊代表亞太區，3連勝後在國際組冠軍戰以0比1敗給古拉索，最終奪得季軍，替台灣取得12年來最佳成績。

世界少棒聯盟（LLB）在美國賓州威廉波特（Williamsport）舉辦第76屆世界少棒錦標賽，龜山少棒隊前3戰共攻下25分，且兩度投出合力無安打比賽；23日以9比1大勝古拉索，提前闖進國際組冠軍賽，氣勢如虹。

古拉索24日以4比2擊敗墨西哥區代表隊，敗部復活，取得在國際組冠軍賽再次迎戰台灣的機會。

此役台灣小將打擊受制於古拉索先發投手赫米耶（Helmir Helmijr），全場僅由開路先鋒吳昀熹擊出1支內野安打，且在關鍵時刻出現2次守備失誤，連勝氣勢隨之中斷。

這場比賽前3局兩隊都沒有敲出安打，4局下，龜山少棒隊換下先發3局送出6次三振的劉祐安，由賽前6.2局飆出15次三振、未被敲安打的王牌投手范宸竣接替，戰況風雲變色。

古拉索前2棒打者都以安打上壘，且趁機盜上三壘。范宸竣穩住陣腳三振下一棒後，古拉索第4棒費南德茲（Joshua Acosta Fernandez）以觸擊強迫取分，轉任三壘手的劉祐安接球後暴傳本壘，捕手陳鎧笙回傳本壘又出現暴傳，壘上2名跑者都奔回本壘，成為此役勝負關鍵。

這場比賽劉祐安、范宸竣及邱則瑋聯手送出9次三振，只被敲2支安打，成功壓制對手打擊，但守備未能延續前3戰零失誤表現。

台灣小將此役持續仔細選球，但缺乏攻勢串連，無法突破赫米耶及後援0.2局的韋爾（Jay-Dlynn Wiel）封鎖，最後2局都三上三下，無力翻轉戰局。

龜山少棒隊預定27日上午11時（台北時間晚間11時）迎戰美國組冠軍戰的敗隊，爭取台灣代表隊連續第2屆季軍。

直球剛猛、滑球犀利的范宸竣今天中繼承擔敗戰，因為只投20球，季軍戰可再登板投球。

台灣曾17度在這項賽事奪冠，最後一次是1996年，隔年因組隊等理念不合而退出LLB。2003年重返LLB以來，台灣最佳成績是2009年亞軍，2010年、2022年都奪得季軍。（編輯：楊昭彥）1120827