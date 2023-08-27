寶特瓶便宜、好取得又便攜，許多人會在超商購買過後重複使用，當作一般水壺來看待，而營養師嫚嫚指出，寶特瓶於一般常溫正常情況下重複使用，是不至於造成危害的，但瓶身若開始變形、變色，就可能導致細菌滋生、化學物質溶出。

針對「寶特瓶可以重複使用嗎」這個問題，營養師嫚嫚在臉書粉專「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」發文說明，表示製造寶特瓶的材質為「聚乙烯對苯二甲酸酯（PET）」，其特性是硬度韌性佳、質輕、不揮發、耐酸鹼，且耐熱可達60至85度，若一般常溫正常情況下重複使用，即使含有微量化學物質，也不至於會對人體造成危害。

但她強調，如果寶特瓶已經開始變形、變色，或經過高溫接觸，例如盛裝大於60度的熱水、久置於炎熱的車內或車廂，雖然根據現有的研究發現，這並不會有立即性的危害，但還是不建議再做使用。

營養師嫚嫚提到，重複使用寶特瓶將可能引起3種安全疑慮：

1.細菌孳生

寶特瓶只要接觸到口腔，瓶口就容易因為口水殘留而滋生細菌，特別是含糖飲料、豆漿、乳製品或植物奶等類型的飲品，更容易加速細菌繁殖，增加食安風險。

2.不易清洗

由於寶特瓶瓶口窄小，並不容易清洗乾淨，尤其是茶、咖啡等易染色的成分，會更容易產生難以清洗的沉澱物，也將導致細菌被吞下肚。

3.清洗磨損

拿刷具清洗寶特瓶時，可能造成塑膠表面產生刮痕，將容易增加化學物質溶出的風險。

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