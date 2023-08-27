印度在近日完成月球登陸器登陸月球南極點的創舉，今（26）日印度總理莫迪宣布將這個月球南極著陸點，命名為「濕婆神之力」（Shiv Shakti），並制訂每年8月23日為印度的「太空日」。

印度在月球執行任務的飛船3號（Chandrayaan-3），登陸器23日成功著陸在月球的南極點，這讓印度成為繼美國、大陸、蘇聯後，第4個成功「軟著陸」月球的國家，也是第一個成功著陸於月球南極點的國家。

印度總理莫迪在結束金磚組織訪問回到印度後，前往印度太空研究組織（ISRO）遙測指揮中心，聽取任務簡報並向科學家與工程師們致賀，他在致詞時宣布，登陸器的著陸點命名為「濕婆神之力」，並解釋印度三大神祇之一的濕婆神，是毀滅之神也同時是創造之神，毀滅邪惡之物，創造美好世界。

同時宣布以後每年8月23日為印度的「全國太空日」，以紀念印度登上月球南極點，並將月球探測車留下印記的地點，命名為「提朗加」（Tiranga），意指由3大主色構成的印度國旗。

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