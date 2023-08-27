Cosplay意旨為「角色扮演」，人們會以服飾、道具及化妝、肢體語言的搭配，來扮演成自己所喜愛的虛擬角色，也是不少動漫迷的興趣愛好之一。而在日前，四川一名婦女在商場逛街時，便與多名未成年coser起了衝突，辱罵其「榮洋媚外」、「不學好」，甚至還動手推倒一名少女。最終coser們選擇了報警處理，而被推倒的傷患也已送醫治療。

綜合陸媒報導，事情發生在22日下午4時左右，在成都的某間百貨公司裡，幾名Cosplay少女頭戴假髮、身穿著特定的服飾，將自己打扮成動漫人物，一群人相約逛著街，而一名穿著吊帶洋裝的婦女路過，竟突然走近指責少女，謾罵她們崇洋媚外、宣揚日本文化，更直言「中國文化博大精深，為什麼好的不學！任何愛國人都對你們有歧視」、「我要替父母教育你們」。

從網路上流傳的影片畫面可以看到，有名coser因遭婦女猛力一推而倒在地上雙手抱頭，而也有名coser忍受不住一再的羞辱，便上前與婦女唇槍舌戰，讓現場聚集了不少圍觀民眾。

涉事的幾名coser後來也出面解釋，稱她們扮演的是中國遊戲《原神》中的角色，卻莫名被婦女叫囂是叛國賊。而該商場於事發後發文表示，當時警衛和商場的急救人員在第一時間就趕到了現場，傷患已被送醫治療，其餘則前往警察局進行調解。

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