大陸湖北省張家界市一名62歲羅姓富翁，今年5月因與兒子爆發激烈爭執，砸了對方的家後被強制送到精神病院。雖然羅翁的3名親生姊妹曾對相關單位稱他沒病，羅翁也拿出手寫申訴書，極力自證精神狀態無恙，仍被關在醫院近3個月，並於8月23日自殺身亡。如今他的妹妹認為，羅翁的過世與其子有一定關係，將會提起刑事訴訟。

綜合陸媒報導，羅翁早年是以汽車修理工白手起家，逐漸累積人民幣數千萬元的資產，去年10月接受腦瘤手術，雖然順利康復，身體卻不比過往健康，還因家產分配、養老問題多次與兒女及其伴侶爆發激烈爭吵。

羅翁今年5月由於家庭會議協商破裂，動手砸了兒子家中的家具，就被報警並遭送醫強制治療。對此，羅翁的3名姊妹實在無法接受，紛紛去到張家界市、長沙市的相關單位澄清，他根本沒有精神疾病，認為其子的行為無非鑽了醫療體制的漏洞，導致羅翁遭受拘禁，無奈的是上述指控都被以「符合程序」回應。

眼看家庭會議協商破裂，羅翁動手砸了兒子家中的家具。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）

之後羅翁的3名姊妹指控羅翁曾待的湖南省第二人民醫院，起初聲稱羅翁住院15天就會放人，卻又改口「第一次遇到這麼棘手病人」，繼續把他關在醫院，只讓她們在每週二和週五與羅翁通話5分鐘，此舉也讓3名姊妹怒批「沒病也被關出病」，羅翁則是直到7月，才向外界交出一封手寫的申訴書，「鄭重聲明，我沒有精神疾病。」

不過，羅翁兒子反控「如果他（羅翁）沒病，怎麼會被關這麼多天」，並指姑姑們曾阻礙自己申請爸爸的精神司法鑑定。而在8月14日，羅翁外甥女卻接到羅翁已被轉院的消息，下家醫院只有羅翁子女得知。

意外的是，羅翁已於8月23日中午於長沙市的某間精神病院廁所自縊身亡，死訊到了25日才被兒子公告，警方現已排除他殺。羅翁的3名姊妹悲痛之餘，也向警方申請羅翁死因進行鑑定。同時，3名姊妹認為，羅翁的兒子及其伴侶，未在第一時間告知羅翁死訊，外加涉嫌透過醫療行為非法拘禁羅翁，因此將會提起刑事訴訟。

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