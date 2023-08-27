一名網友表示，由於家中廁所裝有監視器，雖在事前告知、關閉機器的前提之下，借給一名內急的陌生女子，但他後來仍遭女子指控偷拍，甚至求償129萬元精神損失費，否則就要提告，讓他不知如何是好。

原PO在臉書社團「匿名3公社」發文表示，一名20多歲女子6月14日下午到府敲門，稱要借用家中廁所，而他當下見狀雖有立刻叫住女子，提醒一樓廁所是由家中長輩使用，因此裝有監視器、不太方便外借，仍遭她回應「沒關係，我真的很急」。

眼看女子一臉難受，原PO於是先用手機軟體關閉廁所監視器再讓她使用，怎料幾天後他卻收到女子傳來的LINE訊息，竟是對方如廁期間拍下的影片，畫面正好錄到廁所牆架上方的監視器。與此同時，女子並以影片求償129萬元精神損失費，否則就要提告，讓他為此相當困擾，「我自己有家庭有小孩，我真的不知道該怎麼辦。」

原PO傻眼。（圖／翻攝自「匿名3公社」臉書）

貼文一出引發熱議，網友紛紛直言「這不是恐嚇取財嗎？告她就好了」、「這女的也很奇怪呀！她上廁所為什麼要錄影」、「對方如果不能證明，當時監視器有開機使用，應該不會有問題」、「好心唬雷親」。

此外，也有網友指出「一個不認識的女子，莫名其妙敲你家的門，然後不知道從哪裡加了你的LINE，總讓人覺得怪怪的」、「女生去陌生人家借廁所很奇怪、住家借廁所給陌生人很奇怪，一般要借或願意借，都是超商、加油站或者隨便一個賣小吃、開店的場所」、「感覺要讓子彈飛一會兒」。

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