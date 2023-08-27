【愛傳媒黃珊珊專欄】台電近期爆出虧損不斷，預估到今年底虧損金額將達到4000億，對資本額4800億的台電來說，已經接近破產邊緣。而經濟部卻將虧損的原因歸咎於國際燃料大漲，反倒證明了民進黨偏重仰賴國際進口的燃氣發電，是錯誤的能源配比。

鄭文燦副院長在日前受訪更表示「台電這兩年的虧損累計新台幣5千多億，主因是國際燃料價格高漲。期盼國際燃料下降之後，讓台電營運可以恢復正常，這幾年政府動輒用上千億挹注台電，這也是讓台電撐住整個物價。」

站在國家的立場，的確不能放任台電虧損倒閉，然而羊毛出在羊身上，這些補助款的來源終究是人民的納稅錢。而台灣的財政狀況年年赤字，這些補助恐怕只能靠舉債的方式來支付，這才是真正的債留子孫。

面對這樣的問題，除了持續發展綠能之外，更將納入可以穩定提供發電的核能做為基載，才能真正避免國際燃料的波動影響台灣人民的生活。

2024以後可能不關民進黨的事，但卻是全台人民的事。民進黨政府究竟什麼時候才肯面對自己錯誤的能源政策？

作者為前台北市副市長

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