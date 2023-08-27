大陸軍機25至26日的航行軌跡。（圖取自國防部）

國防部公告，從25日上午6時到26日早上6時，總計偵獲共軍派出軍機32架次、9艘次軍艦在台海周邊活動，其中包含2架次蘇愷-30、8架次殲-10戰機及4架次殲轟-7。針對大陸圍台軍演，退役中將帥化民指出，殲轟-7、殲-10、蘇愷-30都是很老的機種，代表大陸軍力是一波一波、一批一批、老少咸宜，都可以打你一下。

帥化民26日在中天《前進戰略高地》節目中表示，這次大陸演習的機種都不是最先進的，以前來的是殲-20、殲-15、殲-16、蘇愷-35，而這些四代半或是五代機，這次軍演都沒有出現。

帥化民接著指出，大陸打擊兵力不只是尖端武器，像這次圍台軍演派出的殲轟-7轟炸機應該是很老的機種，已經準備要淘汰，換句話說，大陸對台灣用兵，有很多批次，不需要跟美國對抗，也不需使用那麼多高尖端的飛機，也都可以參加作戰。而此次來的大陸機種並不是那麼尖端，代表後續戰力會有很多波，殲-16可以做大批轟炸，殲轟-7也可以做大批轟炸，代表大陸軍力是一波一波、一批一批、老少咸宜，都可以打你一下。

帥化民更點出，這次大陸派出的機種很奇怪，最好的機種就是殲-10，但也有點年份了，殲-10Ｃ則是經過改良，蘇愷-30也算是比較次一代的飛機，代表大陸全部85個航空旅都可以過來台海查勘一下，甚至練兵。