知名YT孫生日前和友人前往北市西門萬年大樓購買一番賞，當場抓包店家作弊，而同為反骨男孩團體的酷炫還收到自稱有「背景」的人通知，要孫生出來「喬一下」，不要斷人生路，並給出18萬元價碼要求孫生不要上片，險些鬧上警局；業者此種作弊行為已涉及「詐欺」，消保官也在25日前往萬年大樓展開稽查。

一番賞是一種來自日本的抽籤遊戲，一套約有66至80支籤，每支籤售價250元至470元，民眾只要花少少的錢買籤牌，就有機會將價值3000、4000元的熱門動漫公仔、娃娃及週邊商品抱回家，吸引不少人試手氣，但資深玩家指出，販售一番賞的店家作弊早已不是怪事，而且相當常見，作弊方式則不外乎「偷藏大獎籤牌」「換套偷加小獎籤牌」等手法。

一番賞對店家來說是一種「快錢」，快的話一天可賺進上萬元不等，但若客人手氣太好也可能一次就抽走大獎，導致店家虧本。（圖／劉耿豪攝）

萬華分局指出，有關一番賞糾紛事故，該轄區先前並未有接獲相關報案，不過仍呼籲民眾「一分錢一分貨」，不要期待可以用10塊錢的東西買到價值1000元的物品。

不過有知情人士指出，先前有關一番賞的糾紛多數未浮上檯面，並非是作弊事件從未發生，而是當消費者當場抓包店家有明確作弊行為時，店家多會選擇退款並將商品送給消費者，以此息事寧人，只是此次恰好踢到孫生這個「大鐵板」，才會讓事件越演越烈。

對於孫生拍片指控西門萬年大樓販售一番賞店家有藏牌等情事，律師李巾幞指出，如果店家在一開始便明確在遊戲規則中講明包套可以擁有的物品，但消費者實際包套後卻發現並未有相關物品，業者則已涉及「詐欺」行為。

對店家來說，最理想的狀態無非是整套80抽的一番賞可以順利抽到最後。（圖／翻攝自完轉地球臉書、劉耿豪攝）

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