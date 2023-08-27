紡織行業經營持續面臨挑戰，近年有的轉型房地產活化資產，有的借殼賣出，甚至鬧經營權紛爭，而50年前從大稻埕起家的台灣富綢（1454）一連發13年股利，在去年庫存陰霾中持續發出0.25元現金股利，相較無法獲利的同業實屬不易，還老驥伏櫪，續推新仿毛彈性機能布料品牌ElasLana，要搶攻全球都會休閒市場。

CTWANT記者日前專訪台灣富綢董事長莊燿銘，他親訴這間股本只有13億，生產基地堅守台灣、在海外沒有設廠，去年營收18億元、年增14％，不靠業外收入堅守紡織本業，且一連13年合計發放4.26股利的亂世生存本領。

富綢創辦人是張哲生、1973年成立於大稻埕，「那時候人造纖維技術剛出來，織成的布料光亮輕薄，像富貴人家才用得起的蠶絲綢緞一般、就叫『富貴綢』公司的名字也是這麼來的。」莊燿銘告訴記者，富綢創辦人在80年代拆分事業，原在台南經營布行的父親入股，莊燿銘從淡江大學英文系畢業後，在1989年進公司、從業務開始歷練。

「公司用兩項產品起家，一是西裝內裡布『塔夫塔（TaffetaFabric）』，這也是富綢的英文名字；另一個是能做成傘布的『春亞紡（Pongee）」』，後來延續發展出的『緹花』令富綢成為台灣三大緹花廠之一，品質不輸日本和服」，莊燿銘表示。

台灣紡織業在70年代是出口創匯尖兵，大好光景在2000年後變調，2001年紡織品出口金額126億美元、去年僅剩88.4億美元。遇上中國扶植紡織業、東南亞發展輕工業，加上國際品牌客戶要求赴越南設廠，台灣紡織受重創出口銳減，「台灣織機在2000年有4萬台，現在不到2萬台，產量規模減少。」莊燿銘形容，存活下來的紡織業找到了第二春，就是能「讓人穿了好舒服」的機能性紡織品。

台灣富綢廠房外觀有歷史感，廠內乾淨清潔且自動化程度高。（圖／取自臉書）

台廠如何掌握機能性紡織纖維製造技術？莊燿銘分析，關鍵在於台灣自有纖維開發能力、又與終端客戶有很好關係、且保留上中下游完整供應鏈，不只是做代工，更以策略聯盟方式緊密連結。「快時尚崛起，電商改寫紡織生態，每個人都要穿出自己樣子，商品越來越分眾，生產彈性化更重要。」他解釋，台灣最大優勢是提供一條「價值鏈」，像富綢這類中型紡織公司，有加工絲廠、織布廠能一條龍研發各式布款，可為客戶提出一系列解決方案。

此外，富綢採取客戶多元化策略，避開重壓單一客戶的風險。「每個客戶對營收貢獻5％，多元分散」，莊燿銘說，因為一半以上客戶來自日本，富綢的產品貼著市場趨勢走，從中高價位、正式服裝，走向輕薄、抑菌，近5年進一步從細丹尼及纖維材料變化下功夫。

「這趨勢在311大地震後（2011年）更明顯，之前日本上班族出門都是西裝革履，近10年來他們漸漸不繫領帶、穿著素求輕便簡約，高機能性、仿天然纖維，針織流行告一段落，最近又開始流行起縮織。」去年由總經理接掌董座大位的莊燿銘，在匯率、疫情、物流大亂、疫後通膨原物料飛漲下，猶能一連13年發股利未間斷，去年再度發出0.25元股利。

面臨新的減碳任務，莊燿銘今年更訂下「紗、織、染整條供應鏈合起來，兩年目標減碳2萬噸」目標。「工廠將過去高耗能設備轉換成低耗能、拉高潔淨能源使用比例、使用低碳原料、生產效率更高，光是一套5台、新型日本假撚機TMT就1億5000萬元，還有機連網、AI自動排程、自動驗布、生產數據優化管理、瑕疵原因分析、提高良率等全面數位建置等，2年來累積資本支出上億元。」這一本帳，莊燿銘清楚數算。

身兼絲織公會理事長的莊燿銘更能體會，中小型紡織同業的「碳焦慮」、「數位焦慮」，「像是更換鍋爐，一套都是上千萬，未來若被要求使用綠電又需要更大投資與成本，紡織業者若屆臨退休、下一代沒意願接棒，『看不到未來』的情況下，很容易有收掉的念頭。」

對於同業的焦慮，這位紡織老將給了一個心法，「不是為科技而科技、為減碳而減碳，背後思考很重要」，莊燿銘形容，「AI部署，像給工廠吃的維他命，讓老公司循環運作更順暢。」經驗老練與老客戶關係緊密的富綢，今年6月底富綢50歲生日晚會上，還發表結合纖維的彈性與羊毛舒適感的新布料品牌ElasLana，依然保有新創公司的充沛活力。

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