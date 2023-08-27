「以前的迪化街，每條大街小巷都有布莊，中盤會來批發布料、消費者到這裡裁布做衣，現在還是很多有意思的小店。」絲織公會理事長、台灣富綢（台富，1454）董事長莊燿銘現年63歲，他在大稻埕走跳超過30年，跟這個歷史超過百年的街廓相比，他笑說自己算是資淺。

大稻埕、迪化街是台北歷史悠久的商業區之一，日據時代起新光集團創辦人吳火獅、光泉汪金來、養樂多陳重光、中信辜家、六福集團莊福、台南紡織吳修齊、統一集團高清愿、聯華食品李國衡、義美高騰蛟等，都是在此地從小學徒開始歷練成超級業務；中和紡織、宜進集團、宏益纖維…，也是在這裡發跡，到現在仍能看到不少「起家厝」。

到了莊燿銘的年代，他的舞台變成全世界，生於台南的他30多年前來到迪化街，進入父親參與投資的台灣富綢。「進公司不到半年就跟前輩，拖著裝滿樣品、半個人高的超大皮箱，跑遍中東5國、一個半月後才回到台灣。那個年代業務都是這樣跑出來的。」「我們第一個去的國家是杜拜，那時可沒這麼紙醉金迷。」莊燿銘津津樂道地回憶，第一個客戶是約旦人，談的訂單是褲料，迄今中東仍佔富綢近3成的出口營收。

老迪化街景。（圖／報系資料照）

工作三年後，莊燿銘到美國紐約羅徹斯特理工學院（Rochester Instituteof Technology，RIT）讀工業設計碩士，畢業作品是一件可以變換成櫃子、CD架、桌子的可拆卸式多功能組合家具，色彩亮麗且堅固，教授還一度建議量產販售。不過，莊燿銘返台後，選擇回到紡織業，但產品設計概念讓他更懂得從客戶需求出發。

為了服務客戶，富綢30多年前就引進企業資源規劃（ERP）系統，如今已更新到第三代，可即時地串接客戶需求。雖然AI助力大，但「見面三分情，我還是要參與世界各大紡織展」，莊燿銘說。

對於坊間不時傳出，「台灣富綢」要與另一家紡織上市公司「大宇（1445）」合併的傳言，莊燿銘笑說，「這個消息已經傳了20年，起於台灣富綢、大宇以前是同一個董事長，不免讓市場產生聯想。」

事實上，大宇紡織於1969年成立在迪化商圈西寧北路上，四年後，創辦人張哲生與友人合資成立台灣富綢，公司就在大宇隔壁，80年代莊燿銘父親參與投資富綢；此外，兩家也互相投資，大宇持股富綢13.63％，富綢持有大宇股權13.7％，過去數十年來，兩家公司董事長由張哲生與張煜生兄弟相繼擔任，直到去年張煜生自富綢及大宇退休，兩家「關係人」身分才正式解除。

莊燿銘認為，雖不少紡織公司都是公開上市櫃，仍有家族傳承觀念，應該適時開放專業經理人，這也有利公司永續經營，而他的兩個孩子一位在美國家具公司做行銷，一位在大稻埕開茶館「ASABANTEA」，對於兒子們的未來，這位紡織老爸不設限。

莊燿銘的大公子莊子德擔任ASABANTEA主理人，父子倆都在大稻埕工作。（圖／取自臉書）

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